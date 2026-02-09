Άγιος Δημήτριος: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη του 17χρονου οδηγού

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Δημήτριο, όταν 17χρονος οδηγός κλεμμένου ΙΧ παρέσυρε δύο μηχανές και κατέληξε να εισβάλει σε κατάστημα, στην προσπάθειά του να διαφύγει από αστυνομικούς.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφει τη στιγμή που ο ανήλικος χάνει τον έλεγχο του οχήματος σε απότομη στροφή, ενώ επικρατεί πανικός μέσα στο κατάστημα στο οποίο προσέκρουσε το αυτοκίνητο.

Η καταδίωξη στα στενά

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ασημί όχημα, το οποίο είχε δηλωθεί κλεμμένο τρεις ημέρες νωρίτερα.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και εισήλθε στα στενά της περιοχής. Λίγο αργότερα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στη βιτρίνα ίντερνετ καφέ. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με τον 17χρονο να ακινητοποιείται και να συλλαμβάνεται. Οι δύο επιβαίνοντες επιχείρησαν αρχικά να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο μόνο ο οδηγός συνελήφθη.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.