Βίντεο από τη σύλληψη του 16χρονου γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, ο οδηγός τα χέρια έξω»

Βίντεο που παρουσιάζει το flash.gr δείχνει στιγμές από την κατάληξη της καταδίωξης του οχήματος στο Χαλάνδρι, το οποίο οδηγούσε ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη.

Στις εικόνες, που έχουν καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής, φαίνεται η στιγμή που ο 16χρονος γιος του Μιχάλη Κατρίνη έχει πια σταματήσει το αυτοκίνητο και ακούγονται τα λόγια των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ ακολουθεί η σύλληψή του. «Σβήσε το όχημα, ο οδηγός τα χέρια έξω», είναι ορισμένες από τις εντολές των αστυνομικών που ακούγονται στο βίντεο.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη. pic.twitter.com/Ahpl7t5Kg4 — Flash.gr (@flashgrofficial) December 16, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα στον ανήλικο να σταματήσει. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 16χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, κινούμενος ακόμη και αντίθετα σε στενά της περιοχής.



Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη πέντε ανήλικοι. Ο νεαρός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ποινική δίωξη

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση κατά των δύο ανήλικων συλληφθέντων στο Χαλάνδρι, μεταξύ των οποίων και ο γιος του βουλευτή.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, χαρακτήρισε την ενέργεια του γιου του ως «αδικαιολόγητη και παράνομη», εκφράζοντας τη συντριβή του ως πατέρας. Τόνισε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό, χωρίς μισόλογα ή υπεκφυγές.