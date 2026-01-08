«Μου τον φάγανε, δεχόταν απειλές»: Καταγγελίες της μητέρας του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα

Σε σοκ είναι η οικογένεια του 15χρονου που αυτοκτόνησε πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Στο σημείο βρέθηκε το πατίνι του και το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο ανήλικος ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια και δεχόταν συστηματικό bullying από συμμαθητές του.

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», τόνισε η ίδια, μιλώντας στο Star.



Όπως ανέφερε, την ημέρα της εξαφάνισής του ο ανήλικος της είπε: «Μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε». Αρχικά, όταν εντοπίστηκε η σορός του, οι Αρχές εκτίμησαν ότι επρόκειτο για ασυνόδευτο προσφυγόπουλο ή αγνοούμενο από την Αθήνα, ωστόσο έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε πως δεν ίσχυε τίποτα από τα δύο.

Τι εντοπίστηκε στο τάμπλετ

Η μητέρα του αποκάλυψε ότι ανοίγοντας το τάμπλετ του παιδιού εντόπισε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά ξυλοδαρμού του 15χρονου.



Σε ένα από τα βίντεο, ο ανήλικος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα του κάνουν κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν.

Το τάμπλετ παραδόθηκε από τη μητέρα στις Αρχές, προκειμένου να ερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πατέρας ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν την αυτοκτονία του παιδιού του υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά. «Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδι με ξένα παιδιά», σημείωσε.