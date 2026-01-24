Σειρήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» μετά την απόφαση Τραμπ

Τα τύμπανα πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει αμερικανική στρατιωτική «αρμάδα» προς την περιοχή.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και απολύτως ξεκάθαρη: οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν θα θεωρηθεί πράξη «ολοκληρωτικού πολέμου» και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως.

Σύμφωνα με το Sky News, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα του θα εκλάβει κάθε στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ ως πλήρη πολεμική σύγκρουση, τη στιγμή που αμερικανικό αεροπλανοφόρο και τα συνοδευτικά του πλοία κατευθύνονται ήδη προς τη Μέση Ανατολή.

Iran warns any attack will mean 'all-out war' after Trump says US 'armada' on its way https://t.co/s9AL60PSF1 — Sky News (@SkyNews) January 24, 2026

Υψίστη επιφυλακή στην Τεχεράνη – «Έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο»

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη δημόσια παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει τους Ιρανούς διαδηλωτές –χιλιάδες από τους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους από τις δυνάμεις ασφαλείας– να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, διαμηνύοντας ότι «η βοήθεια έρχεται».

«Η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή ελπίζουμε να μην αποσκοπεί σε πραγματική σύγκρουση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο. Στο Ιράν, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Και ξεκαθάρισε χωρίς περιστροφές πως «κάθε επίθεση –περιορισμένη, “χειρουργική” ή όπως κι αν τη βαφτίσουν– θα αντιμετωπιστεί ως ολοκληρωτικός πόλεμος εναντίον μας. Η απάντηση θα είναι η σκληρότερη δυνατή».

A senior Iranian official has warned that Iran’s armed forces are fully prepared for any potential US military adventurism, stressing that any American attack would be considered an existential threat to the country.



🔗 https://t.co/XAydkCRDqY pic.twitter.com/IbAGddW9o9 — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) January 24, 2026

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ και το πυρηνικό «αγκάθι»

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει «αρμάδα» προς την περιοχή, εκφράζοντας πάντως την ελπίδα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε νέες εκτελέσεις διαδηλωτών και να μην επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει τη μορφή που θα λάβει η ιρανική αντίδραση.

Το παρελθόν «δείχνει» το μέλλον

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ ενισχύουν στρατιωτικά την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή σε περιόδους έντασης, συνήθως με το επιχείρημα της αποτροπής. Ωστόσο, πέρυσι, αντίστοιχη κινητοποίηση είχε προηγηθεί αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.

Ανάλογο σενάριο είχε καταγραφεί και στην Καραϊβική, λίγο πριν από την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η νέα Στρατηγική Άμυνας των ΗΠΑ και το «πυρηνικό comeback» του Ιράν

Το αμερικανικό Department of War έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα Εθνική Στρατηγική Άμυνας, με εκτενή αναφορά στο Ιράν. Το έγγραφο προειδοποιεί ότι, παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί, η Τεχεράνη παραμένει αποφασισμένη να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις και ενδεχομένως να επιχειρήσει εκ νέου την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το ιρανικό καθεστώς αρνείται ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, υποδαυλίζει περιφερειακές κρίσεις μέσω πληρεξουσίων του και παραμένει προσηλωμένο στην καταστροφή του Ισραήλ, απειλώντας άμεσα τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Στρατιωτική κινητοποίηση και από συμμάχους των ΗΠΑ

«Ίσως να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, αλλά παρακολουθούμε στενά το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Telegragh το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την αποστολή μαχητικών RAF Eurofighter Typhoon στο Κατάρ, μετά από αίτημα της Ντόχα, ενώ αναπτύσσονται και πρόσθετα συστήματα αεράμυνας, πιθανότατα γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις.



Το μήνυμα από την Τεχεράνη παραμένει αμετακίνητο, η περιοχή βρίσκεται στο όριο και ένα λάθος αρκεί για να μετατραπεί η ένταση σε πολεμική έκρηξη.