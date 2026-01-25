New York Times για σφαγή στο Ιράν: Ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή για καταστολή με «όλα τα απαραίτητα μέσα»

Διαταγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν να καταστείλει τις διαμαρτυρίες στις 9 Ιανουαρίου χρησιμοποιώντας «όλα τα απαραίτητα μέσα» είχε δώσει ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Χαμενεΐ, όπως ανέφεραν σε δημοσίευμά τους οι New York Times σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους με γνώση των γεγονότων.



Παρά το γεγονός ότι ο αποκλεισμός του ίντερνετ στο Ιράν, δεν δείχνει την πλήρη εικόνα της βίας που επικράτησε και επικρατεί ακόμα στη χώρα, η εφημερίδα New York Times κατάφερε να επαληθεύσει βίντεο από τις αρχές Ιανουαρίου, στα οποία φαίνεται το προσωπικό ασφαλείας του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να ανοίγει πυρ εναντίον διαδηλωτών σε τουλάχιστον 19 διαφορετικές πόλεις του Ιράν και έξι διαφορετικές γειτονιές της Τεχεράνης.



Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στους δρόμους με εντολή «να πυροβολούν για να σκοτώσουν» και τους έγινε σύσταση να μην δείξουν κανένα έλεος στους διαδηλωτές.



«Δεν πρόκειται απλώς για βίαιη καταστολή διαδηλώσεων. Πρόκειται για μια σφαγή που οργανώθηκε από το κράτος», ανέφεραν στους Times, επικαλούμενοι τον Ράχα Μπαχρίνι, δικηγόρο και ερευνητή για το Ιράν στην Διεθνή Αμνηστία.



Πισώπλατοι πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί στους δρόμους, γεμάτα νεκροτομεία. Δεκάδες Ιρανών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις, καθώς και μέλη των οικογενειών των θυμάτων, έδωσαν επίσης συνεντεύξεις στην Times υπό τον όρο της ανωνυμίας «από φόβο για αντίποινα».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από συγγενείς θυμάτων



Η ξαδέλφη της 45χρονης Nasim Pouraghayee, που σκοτώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στη γειτονιά Sadeghiyeh της Τεχεράνης, είπε στους Times πώς η Pouraghayee «είχε πυροβοληθεί στο λαιμό και ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της, Ali».



«Έπεσε στο έδαφος και άρχισε να φτύνει αίμα», περιέγραψε η ξαδέλφη. Σύμφωνα με την ίδια, ο Αλί είχε καλέσει βοήθεια, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση από το πλήθος που αποχωρούσε. Τελικά, ο Αλί σήκωσε ο ίδιος το σώμα της συζύγου του, που είχε αρχίσει να κρυώνει, και περπάτησε για πάνω από μία ώρα για να φτάσει στο αυτοκίνητό τους, πριν την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.



Μια 50χρονη σχεδιάστρια μίλησε στους Times για τη δική της εμπειρία στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου εκείνη και ο σύζυγός της συνάντησαν τους Μπασίτζ, μια παραστρατιωτική εθελοντική δύναμη πιστή στον Χαμενεΐ. Ο σύζυγός της πυροβολήθηκε στο κάτω μέρος της πλάτης, και ένα μέλος των Μπασίτζ απείλησε να τη σκοτώσει, «αλλά είχε ξεμείνει από σφαίρες», επιτρέποντάς της να επιβιώσει.



Οι New York Times μίλησαν επίσης με έναν 40χρονο καταστηματάρχη που συμμετείχε στις διαδηλώσεις στο Πάρς στην Τεχεράνη, μια μεσοαστική γειτονιά της Τεχεράνης, και είδε δύο νεαρούς άνδρες να δέχονται σφαίρες στην πλάτη.



Πλάνα που επαληθεύτηκαν από τους Times επιβεβαιώνουν την αφήγηση, δείχνοντας κάτι που μοιάζει με δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν διαδηλωτές από την οροφή ενός αστυνομικού τμήματος στο Πάρς, ενώ στο παρασκήνιο ακούγονται φωνές «Θάνατος στον Χαμενεΐ».



Άλλα πλάνα δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να πετούν δακρυγόνα στο πλήθος, και να χτυπούν διαδηλωτές με γκλομπς ενώ πτώματα των νεκρών να κείτονται διάσπαρτα στο δρόμο.



Μια νοσοκόμα που εργάζεται στο νοσοκομείο Nikan της Τεχεράνης παρομοίασε το νοσοκομείο με ζώνη πολέμου, ενώ ένας γιατρός στο νοσοκομείο Shohada Tajrish εξήγησε ότι μεταξύ 9 και 10 Ιανουαρίου, το νοσοκομείο δεχόταν περίπου 70 διαδηλωτές με τραύματα από πυροβολισμούς ανά ώρα.

«Θα με στοιχειώνει για πάντα»



Μια ομάδα γιατρών φέρεται να έχει δημιουργήσει μια «προσωρινή μονάδα διαλογής» έξω από το Mashhad, στο βορειοανατολικό Ιράν, για να περιθάλψει διαδηλωτές που φοβούνται να πάνε στα νοσοκομεία, ενώ άλλο ιατρικό προσωπικό αναφέρει ότι ο αριθμός των τραυματιών στα νοσοκομεία σε όλο το Ιράν ανέρχεται σε εκατοντάδες.



«Αυτό που είδα θα με στοιχειώνει για πάντα», έγραψε σε μήνυμα κειμένου ένας γιατρός στο Isfahan στην εφημερίδα Times. «Νιώθω ένοχος που είμαι ζωντανός».



Σύμφωνα με τους Times, το κεντρικό νεκροτομείο της Τεχεράνης, το Kahrizak Forensic Center, γέμισε γρήγορα με νεκρούς. Οι οικογένειες μεταφέρθηκαν σε μια αίθουσα όπου μια τηλεόραση έδειχνε τα πρόσωπα των νεκρών, το καθένα με έναν αριθμό, και τους ζητήθηκε να μιλήσουν αν αναγνώριζαν κάποιον.



«Είναι μια ουρά. Μια ουρά από ανθρώπους, για να παραλάβουν τους νεκρούς τους», είπε στους Times ένα άτομο που τραβούσε ένα βίντεο που έδειχνε σχεδόν 300 πτώματα απλωμένα στα πεζοδρόμια έξω από το νεκροτομείο. «Οι νέοι άνθρωποι. Οι κόρες οφθαλμών τους».



Πάνω από 36.500 εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις είναι άγνωστος. Μια ιρανική ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τις ΗΠΑ, η HRANA, επιβεβαίωσε 5.459 θανάτους μέχρι το Σάββατο (24.01.2026) και ερευνούσε περισσότερες από 17.000 επιπλέον περιπτώσεις.



Την Κυριακή, το Iran International εκτίμησε ότι τουλάχιστον 36.500 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς από την αρχή των διαδηλώσεων, επικαλούμενο νέα στοιχεία και μαρτυρίες από ιατρικό προσωπικό, οικογένειες των νεκρών και άλλους.



Η Daily Mail, επικαλούμενη τον ιρανο-γερμανό καθηγητή Amir-Mobarez Parasta, παρουσίασε μια παρόμοια εκτίμηση, αναφέροντας ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπερνά τους 33.000, με 97.645 τραυματίες.

«Εκτελέσεις σε όλη τη χώρα»

Τόσο το Iran International όσο και ο Parasta σημείωσαν ότι το καθεστώς έχει αρχίσει να πραγματοποιεί εκτελέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετοί από τους νεκρούς φέρεται να δέχτηκαν πυρά στο κεφάλι μετά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τοπικά νεκροτομεία και είδε το Iran International.



Μια ομάδα ιατρικού προσωπικού μάλιστα επιβεβαίωσε στο Iran International ότι «πυροβολήθηκαν θανάσιμα οι τραυματίες».



«Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, η νύχτα της 8ης Ιανουαρίου στους δρόμους του Ιράν ήταν η πιο θανατηφόρα στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας — και από τις πιο θανατηφόρες παγκοσμίως σε μια γενιά», έγραψε ο δημοσιογράφος του N12 News Amit Segal στο X/Twitter το πρωί της Κυριακής. «Το καθεστώς δολοφόνησε χιλιάδες, πιθανώς δεκάδες χιλιάδες», έγραψε. «Μια σφαγή σχεδόν αδιανόητης κλίμακας».