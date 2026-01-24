Αυτή είναι η αμερικανική ναυτική δύναμη που στέλνει ο Τραμπ προς το Ιράν

Σημαντική αναδιάταξη ναυτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αρκετά πολεμικά πλοία αποχωρούν από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή. Τα στοιχεία προκύπτουν από δεδομένα ναυτικής παρακολούθησης και φωτογραφίες πολιτών-παρατηρητών, οι οποίες αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη μετακίνηση ισχυρών μονάδων του αμερικανικού στόλου.



Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln διέσχισε τα Στενά της Μαλάκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, πέρασε από τη Σιγκαπούρη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής, με τα φώτα στο ελάχιστο, σε σχηματισμό συνοδείας από τα αντιτορπιλικά USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance και USS Michael Murphy.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, η ομάδα κρούσης επιχειρούσε κανονικά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Πλέον, όλα δείχνουν ότι κατευθύνεται προς τον Ινδικό Ωκεανό και, ενδεχομένως, προς τα ύδατα του Περσικού Κόλπου. Ούτε το Πεντάγωνο ούτε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον τελικό προορισμό, ωστόσο τα δεδομένα πλοήγησης «δείχνουν» ξεκάθαρα προς τη Μέση Ανατολή.

Τρίτη ανακατεύθυνση σε έναν χρόνο – Ο Ινδο-Ειρηνικός σε δεύτερη μοίρα

Πρόκειται για την τρίτη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο που αμερικανική ομάδα κρούσης, ανεπτυγμένη στον Ινδο-Ειρηνικό,λαμβάνει εντολή αλλαγής πορείας προς τον Κόλπο. Το ίδιο το Abraham Lincoln είχε εκτραπεί και κατά την ανάπτυξή του το 2024, ενώ αντίστοιχη οδηγία είχε δοθεί και στο αεροπλανοφόρο Nimitz τον Ιούνιο του 2025.

Το μήνυμα είναι σαφές: όταν η ένταση ανεβαίνει στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρησιακές προτεραιότητες αλλάζουν, ακόμη κι αν αυτό αφήνει κενά σε άλλες στρατηγικά κρίσιμες περιοχές.

Μια πλωτή στρατιωτική μηχανή πρώτης γραμμής

Το USS Abraham Lincoln (CVN-72) είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία προβολής ισχύος που διαθέτουν οι ΗΠΑ. Πυρηνικό αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, σε υπηρεσία από το 1989, με εκτόπισμα άνω των 100.000 τόνων και μήκος 332,8 μέτρων, κινείται με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες που του προσφέρουν πρακτικά απεριόριστη αυτονομία και ταχύτητα άνω των 30 κόμβων.



Η δύναμή του, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το πλοίο, αλλά στην αεροπορική του πτέρυγα. Με έως και 90 αεροσκάφη –μαχητικά F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye και ελικόπτερα MH-60– το Lincoln μπορεί να διεξάγει επιχειρήσεις βαθιά στην ενδοχώρα, πολύ πέρα από τον ορίζοντα.

Στην άμυνα, διαθέτει συστήματα Sea Sparrow, RAM, Phalanx CIWS, προηγμένα ραντάρ και ολοκληρωμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου. Το πλήρωμά του αγγίζει τα 5.700 άτομα – ένα μικρό πλωτό στρατόπεδο.

🔴 BREAKING:



Following the violent crackdown on protests in Iran, U.S. 🇺🇸 naval forces — including the aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72), along with several destroyers and fighter jets — are moving from the Asia-Pacific toward the Middle East and are expected to… pic.twitter.com/Tc14bNYQeY — Crazy Videos (@CrazyVideosOnly) January 23, 2026

Αντιτορπιλικά με «βαρύ» αποτύπωμα

Τα τρία συνοδευτικά αντιτορπιλικά ανήκουν στην κλάση Arleigh Burke Flight IIA, με κοινό παρονομαστή το σύστημα μάχης Aegis και τις 96 κυψέλες κάθετης εκτόξευσης Mk 41.

Ο οπλισμός τους περιλαμβάνει πυραύλους Tomahawk για πλήγματα ακριβείας σε βάθος έως και 1.600 χιλιομέτρων, SM-6 για αεράμυνα και πλήγματα επιφανείας μεγάλης ακτίνας, καθώς και Harpoon για αντιπλοϊκές επιχειρήσεις. Πρόκειται για πλοία που δεν συνοδεύουν απλώς· καθορίζουν την ισορροπία ισχύος σε ολόκληρες θαλάσσιες ζώνες.

Σημείωση: Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η παρουσία και ταχέος πυρηνικού επιθετικού υποβρυχίου στην ομάδα, αν και –όπως συνήθως– η ταυτότητά του παραμένει απόρρητη.

Κενό στον Ειρηνικό, συγκέντρωση στον Κόλπο

Η αποχώρηση του Abraham Lincoln αφήνει το USS George Washington ως το μοναδικό αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον Ινδο-Ειρηνικό. Όμως το πλοίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση συντήρησης στη Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας, ενώ η αεροπορική του πτέρυγα δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την απαιτούμενη πιστοποίηση. Με απλά λόγια, η παρουσία των ΗΠΑ στον Ειρηνικό αποδυναμώνεται προσωρινά, την ώρα που οι δυνάμεις συγκεντρώνονται στη Μέση Ανατολή.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις μηχανές

Η Ουάσιγκτον κινείται σε τρεις άξονες: αποτροπή μέσω ορατής στρατιωτικής ισχύος, περιορισμό της ιρανικής επιρροής και εγγυήσεις ασφαλείας προς συμμάχους όπως το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου. Η ταχύτητα με την οποία διακόπτονται προγραμματισμένες αποστολές στον Ειρηνικό δείχνει ότι η Μέση Ανατολή ανεβαίνει ξανά στην κορυφή της λίστας.



Καθώς το Abraham Lincoln πλησιάζει στα ύδατα αρμοδιότητας της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το ερώτημα δεν είναι αν θα φτάσει. Είναι τι θα βρει εκεί – και ποιες εντολές θα λάβει από τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που κάθε κίνηση μετριέται σε πυραύλους, όχι σε λέξεις.