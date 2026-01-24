Σε κατάσταση συναγερμού το Ιράν: Περιμένουν επίθεση από τις ΗΠΑ - Σε υπόγειο καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει μεταφερθεί σε ειδικό υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, μετά από εκτιμήσεις ανώτατων στρατιωτικών και υπηρεσιών ασφαλείας ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες στην ιρανική κυβέρνηση, τις οποίες επικαλείται το Iran International, ο Ιρανός ηγέτης έχει μεταφερθεί σε μία οχυρωμένη εγκατάσταση με δίκτυο διασυνδεδεμένων σηράγγων, σχεδιασμένη για τη διασφάλιση της συνέχειας της ηγεσίας σε περίπτωση στρατιωτικού πλήγματος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Μασούντ Χαμενεΐ, ο τρίτος γιος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, έχει αναλάβει την καθημερινή διαχείριση του γραφείου του Χαμενεΐ, λειτουργώντας ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας με τα εκτελεστικά όργανα της κυβέρνησης, όσο ο πατέρας του παραμένει στο ασφαλές καταφύγιο.

Παχλαβί: «Το καθεστώς έχει κηρύξει πόλεμο στους ίδιους τους πολίτες του»

Την ίδια ώρα, ο εξόριστος διάδοχος του ιρανικού θρόνου Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνιστούν μια πραγματική επανάσταση, κατηγορώντας τις αρχές ότι απαντούν με ακραία βία.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Παχλαβί υποστήριξε ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αρνήθηκαν να παρουσιαστούν για υπηρεσία, ενώ ανέφερε ότι αρκετοί αστυνομικοί που δεν συμμετείχαν στην καταστολή φέρονται να σκοτώθηκαν.

Όπως είπε, οι Ιρανοί επιδιώκουν να γίνει κατανοητό από τη διεθνή κοινότητα ότι ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά «την ευρύτερη ανθρώπινη ελευθερία». Αναφερόμενος στις προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συνέπειες σε περίπτωση συνέχισης της καταστολής, ο Παχλαβί εκτίμησε ότι μία αποφασιστική διεθνής στάση θα μπορούσε να δώσει στους διαδηλωτές μια νέα ευκαιρία να επικρατήσουν.