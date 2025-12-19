Ο Ομπάμα συνεχίζει την παράδοση: Αυτά είναι τα βιβλία, οι ταινίες, τα τραγούδια που ξεχώρισε το 2025

Τις καθιερωμένες ετήσιες λίστες με τα πολιτιστικά του «αγαπημένα» έδωσε και φέτος στη δημοσιότητα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του τις επιλογές του σε βιβλία, ταινίες και μουσική για το 2025.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπαράκ Ομπάμα υπενθύμισε ότι πρόκειται για μια συνήθεια που διατηρεί εδώ και χρόνια, από την εποχή ακόμη που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

«Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μια παράδοση που ξεκίνησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Λευκό Οίκο: να μοιράζομαι τις ετήσιες λίστες με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω να βρείτε κάτι νέο για να απολαύσετε και παρακαλώ στείλτε μου τυχόν προτάσεις για να τις τσεκάρω!», πρόσθεσε.

Όσα ξεχώρισε

Στην κατηγορία των βιβλίων, ο πρώην πρόεδρος ξεχώρισε τρεις τίτλους: το «Paper Girl» της Beth Macy, το «Flashlight» της Susan Choi και το «We the People» της Jill Lepore.

Από τη λίστα του δεν απουσιάζει και το νέο βιβλίο της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, με τίτλο «The Look». Πρόκειται για μια προσωπική αφήγηση μέσα από την οποία η ίδια παρουσιάζει το στιλ και την εικόνα της σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της, αλλά και κατά τη διάρκεια των δύο συνεχόμενων θητειών του συζύγου της στον Λευκό Οίκο.

Όσον αφορά τον κινηματογράφο, ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισε για το 2025 περιλαμβάνονται οι «One Battle After Another», «Sinners» και «It Was Just an Accident».

Στη μουσική του λίστα, ο Μπαράκ Ομπάμα παραμένει πιστός σε καλλιτέχνες που στηρίζει διαχρονικά, όπως ο Kendrick Lamar, η SZA και η Chappell Roan. Παράλληλα, ξεχώρισε τραγούδια όπως το Abracadabra της Lady Gaga, το Nokia του Drake και το Ancient Light των I’m with her, μεταξύ άλλων.

Μάλιστα, ένας από τους ακολούθους του δημιούργησε ήδη στο Spotify μια playlist με τα 30 τραγούδια που περιλαμβάνονται στη λίστα του πρώην προέδρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα ακούσουν συγκεντρωμένα.