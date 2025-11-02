ΗΠΑ: «Πυρά» από τους Δημοκρατικούς για το πολυτελές αποκριάτικο πάρτι του Τραμπ

Σφοδρή κριτική δέχεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πολυτελή αποκριάτικη γιορτή με θέμα «Great Gatsby» στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, λίγες ώρες πριν από τη λήξη ενός ζωτικού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας στο οποίο βασίζονται εκατομμύρια Αμερικανοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανοί βασίζονται στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας, αλλά λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, η χρηματοδότηση του κρίσιμου αυτού προγράμματος έληξε την 1η Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ φωτογραφήθηκε να διασκεδάζει στο πάρτι του για το Χάλογουιν στην κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, περιτριγυρισμένος από καλεσμένους ντυμένους με κοστούμια στο στυλ της «τρελής δεκαετίας».

Το επίσημο θέμα της βραδιάς, σύμφωνα με το Associated Press, ήταν ο Γκάτσμπυ και το «ένα μικρό πάρτι δεν σκότωσε ποτέ κανέναν».

Πηγή: Reuters

«Δεν δίνει δεκάρα για εσάς»

Εξέχοντες Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον πρόεδρο ότι έδωσε προτεραιότητα στους «δισεκατομμυριούχους» φίλους του έναντι του αμερικανικού λαού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι», ενώ τα επιδόματα SNAP επρόκειτο να καταργηθούν για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σε μια ανάρτηση στο X. «Δεν δίνει δεκάρα για εσάς».

«Ο Τραμπ διοργανώνει ένα πάρτι με θέμα το «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» για δισεκατομμυριούχους, ενώ τα επιδόματα SNAP λήγουν σήμερα για 41 εκατομμύρια Αμερικανούς», πρόσθεσε ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρο Κάννα στο X. «Φορολογείστε τους πλούσιους. Ταΐστε τους πεινασμένους Αμερικανούς».

«Ο τρόπος με τον οποίο επιδεικνύει την απάνθρωπη συμπεριφορά του στους Αμερικανούς δεν παύει να με εκπλήσσει», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι του Κονέκτικατ. «Αρνείται παράνομα να καταβάλει τα επιδόματα τροφίμων... ενώ διοργανώνει ένα εξωφρενικά υπερβολικό πάρτι Gatsby για τους δεξιούς εκατομμυριούχους και τους φίλους του από τον επιχειρηματικό κόσμο».

Ο Τραμπ καθόταν δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών του, Marco Rubio, σε ένα τραπέζι στο κέντρο της αίθουσας.

Χορευτές με κοστούμια flapper φωτογραφήθηκαν να διασκεδάζουν τους καλεσμένους στο πάρτι.

Απαντώντας στις κριτικές, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι οι Δημοκρατικοί «είναι γεμάτοι από αυτό».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ τους έχει καλέσει επανειλημμένα να κάνουν το σωστό και να επαναλειτουργήσουν την κυβέρνηση, κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε η Κέλι. «Δυστυχώς, ο Γκάβιν Νιούσκουμ, ο Τσακ Σούμερ και οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου προτιμούν να προωθήσουν την υγειονομική περίθαλψη για τους παράνομους μετανάστες παρά να σώσουν τους Αμερικανούς πολίτες από τα βάσανα».