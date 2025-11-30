Γιατί οι πιλότοι χρησιμοποιούν τον όρο «Roger» αντί να απαντούν «ναι»

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς όρους της αεροπλοΐας, που πλέον έχει περάσει και στην καθημερινή γλώσσα, είναι το «Roger».

Η λέξη προέρχεται από τις πρώτες ραδιοφωνικές επικοινωνίες και το Σώμα Σημάτων του αμερικανικού στρατού λίγο πριν από το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Διατηρήθηκε κατά την περίοδο μεταξύ των δύο πολέμων και υιοθετήθηκε και από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Η μεγάλη της διάδοση ήρθε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μέσω των πολυάριθμων ταινιών για τις αερομαχίες της εποχής. Καθώς η βρετανική και η αμερικανική αεροπορία συνεργάζονταν όλο και πιο στενά στον πόλεμο, η λέξη υιοθετήθηκε σύντομα και από τη RAF.

Πριν από αυτό, η αντίστοιχη λέξη της RAF ήταν το «Robert» ή «Robertson», που ακουγόταν αρκετά διαφορετικά. Ωστόσο, η υιοθέτηση του «Roger» από τη RAF δεν το βοήθησε να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα στο φωνητικό αλφάβητο μετά τον πόλεμο, καθώς αντικαταστάθηκε από το «Romeo». Παρ’ όλα αυτά, οι πιλότοι συνέχισαν να το χρησιμοποιούν, όχι πλέον με την αρχική του χρήση στο φωνητικό αλφάβητο.

Η προέλευση του «Roger»

Στην εποχή του κώδικα Μορς, αλλά και στις πρώτες μέρες των ραδιοεπικοινωνιών, το γράμμα «R» ήταν η συντομογραφία του «Received» («ελήφθη»). Όταν τα ραδιόφωνα άρχισαν να αντικαθιστούν τον κώδικα Μορς, η ποιότητα του ήχου ήταν συχνά κακή και γεμάτη παρεμβολές, με αποτέλεσμα να γίνονται εύκολα παρεξηγήσεις. Έτσι αναπτύχθηκε το φωνητικό αλφάβητο, ώστε τα γράμματα να ξεχωρίζουν καθαρά σε θορυβώδεις επικοινωνίες.

Σε εκείνη την πρώιμη περίοδο, η επίσημη φωνητική απόδοση για το γράμμα «R» ήταν «Roger». Αργότερα αντικαταστάθηκε στο ΝΑΤΟϊκό Φωνητικό Αλφάβητο - που έγινε ευρύτερα γνωστό από τις ταινίες του Χόλιγουντ – από το «Romeo». Άλλες αποδόσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από την καθιέρωση του σημερινού αλφαβήτου περιλάμβαναν τα Rome, Rivoli, Roma, Robert και Rosa. Παρότι όμως το φωνητικό αλφάβητο άλλαξε, με το «Roger» να δίνει τη θέση του στο «Romeo», η λέξη παρέμεινε στην αεροπορική ορολογία.

Η λέξη «yes» είναι μονοσύλλαβη και θα μπορούσε εύκολα να μπερδευτεί με άλλες ή να χαθεί εντελώς μέσα στις παρεμβολές – κάτι συχνό στα ραδιοφωνικά συστήματα της δεκαετίας του 1920. Ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιείται μια καθαρή, δισύλλαβη λέξη. Με άλλα λόγια, το «yes» δεν ήταν κατάλληλο, και το «Roger» απέδιδε την έννοια του «Received». Επιπλέον, το «Roger» δεν σημαίνει «ναι». Στην αεροπορική γλώσσα, το «ναι» είναι «Affirmative».

Τι σημαίνει το «Roger»



Όπως αναφέρθηκε, το «Roger» σημαίνει «Received», δηλαδή «έλαβα και κατάλαβα το τελευταίο σου μήνυμα». Δεν δηλώνει πρόθεση του πιλότου να εκτελέσει τις οδηγίες. Σημαίνει απλώς ότι τις κατάλαβε. Η λέξη παραμένει μέρος της αεροπορικής και ραδιοφωνικής παράδοσης, μαζί με όρους όπως το γνωστό «Mayday».

Η λέξη που δηλώνει ότι ο πιλότος θα εκτελέσει τις οδηγίες είναι το «Wilco», από το «Will comply» («Θα συμμορφωθώ/θα εκτελέσω»).

Στην αεροπορική φρασεολογία:

το «ναι» αποδίδεται με το affirmative,

το «όχι» με το negative.

Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται από πολιτικούς πιλότους, στρατιωτικούς, πληρώματα διαστημοπλοίων και ναυτικούς, επειδή είναι σαφείς και διεθνώς κατανοητοί.

Στη RAF, η φράση «Roger Wilco» σημαίνει «Received, will cooperate» - «Ελήφθη, θα συνεργαστώ/θα συμμορφωθώ» - και χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση εντολών. Μια δημοφιλής διαδικτυακή εξήγηση ότι το «Roger» σημαίνει «Received Order Given, Expect Results» διαδόθηκε από τον David Goggins, πρώην Navy SEAL και motivational speaker. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό από πού προέρχεται αυτή η ερμηνεία ούτε από πού άντλησε τις πληροφορίες του.