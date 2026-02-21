Όταν προγραμματίζετε ένα μακρινό (ή και κοντινό) ταξίδι, συχνά κλείνετε τα εισιτήρια πολλούς μήνες νωρίτερα ή επιλέγετε συγκεκριμένες ημέρες επειδή τα βρήκατε σε φθηνότερες τιμές. Είναι γνωστό ότι ορισμένες ημέρες της εβδομάδας ευνοούν την εύρεση εισιτηρίων σε προσφορές αν και σύμφωνα με νέα έρευνα αυτό έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρει η έκθεση Air Hacks της Expedia, οι τάσεις για το 2026 αποκαλύπτουν μια εκπληκτική μετατόπιση στο πώς οι ταξιδιώτες καταφέρνουν να εξοικονομήσουν χρήματα.

Πότε να ταξιδέψετε για τις φθηνότερες πτήσεις

Η έκθεση της Expedia βασίζεται σε εκατομμύρια δεδομένα του ιστότοπου και σε νέα έρευνα καταναλωτών, αναδεικνύοντας πώς οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των ταξιδιωτών διαμορφώνουν τις επιλογές τους όταν οι παραθεριστές επιλέγουν να πετάξουν.

«Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες επιστρέφουν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αυτές τις μέρες, επομένως ανοίγονται νέες ευκαιρίες για ταξίδια αναψυχής, επιλέγοντας πιο έξυπνες ημέρες ταξιδιού, όπως η Παρασκευή για τις καλύτερες τιμές ή η Τρίτη για λιγότερα πλήθη», λέει η Melanie Fish, εκπρόσωπος της Expedia.

Συγκεκριμένα, η Παρασκευή αναδείχθηκε ως η ημέρα κατά την οποία μπορείτε να βρείτε τις χαμηλότερες τιμές, με την ιστοσελίδα να αναφέρει ότι η τάση οφείλεται στη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών στο τέλος της εβδομάδας. Ένας ταξιδιώτης μπορεί να εξοικονομήσει έως και 18% σε σύγκριση με τα ταξίδια που κλείνονται ένα Σάββατο.

Για όσους επιθυμούν τα ταξιδέψουν business class, η Πέμπτη θεωρείται η φθηνότερη ημέρα εξοικονομώντας 17% σε σύγκριση με την Κυριακή, η οποία θεωρείται σαφώς πιο ακριβή.

Όσον αφορά στους μήνες, τον Ιούνιο θα βρείτε τα πιο οικονομικά εισιτήρια. Χαρακτηριστικά, εκείνη την περίοδο, οι τιμές είναι κατά μέσο όρο 68% χαμηλότερα από ό,τι τον Δεκέμβριο, εξοικονομώντας στους ταξιδιώτες περίπου 300 ευρώ ανά εισιτήριο.

Πότε να κάνετε κράτηση πτήσεων

Όσον αφορά τις κρατήσεις, η Expedia συνιστά να περιμένετε λίγες ημέρες πριν το ταξίδι σας αλλά όχι την τελευταία στιγμή.

Το πιο οικονομικό χρονικό διάστημα κράτησης για πτήσεις εσωτερικού οικονομικής θέσης είναι 31-45 ημέρες πριν από την αναχώρηση, με μέσο όρο 46 € λιγότερο από τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερο από έξι μήνες πριν.

Για διεθνείς πτήσεις, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 112 ευρώ κάνοντας κράτηση 15-30 ημέρες νωρίτερα, αντί για έξι μήνες.

Όμως για όσους προτιμούν να αφήσουν την κράτηση για την τελευταία στιγμή, τότε, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η ασφαλέστερη ημέρα που μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο είναι η Κυριακή η οποία μπορεί να σας εξοικονομήσει έως 102€.

Πώς θα αποφύγετε τον συνωστισμό

Το χειρότερο που μπορεί να βιώσει κανείς σε ένα ταξίδι είναι ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο, που συχνά προκαλεί καθυστερήσεις. Για μια πιο χαλαρή εμπειρία, η Τρίτη είναι η ημέρα της εβδομάδας με τη λιγότερη κίνηση, ενώ η Παρασκευή είναι η πιο πολυσύχναστη.

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που χαρίζει άνεση στα ταξίδια με τον Αύγουστο να είναι ο πιο «φορτωμένος».

Οι ημερομηνίες με τη λιγότερη κίνηση στους διεθνείς αερολιμένες είναι 4, 5 και 9 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου. Αντίθετα, οι ημερομηνίες με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι 24 και 25 Οκτωβρίου, 24 Μαΐου και 22 Αυγούστου.