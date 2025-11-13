Πιλότος «μαϊμού» εκτελούσε πτήσεις για χρόνια σε όλη την Ευρώπη - Είχε πλαστογραφήσει πιστοποιητικά

Με μια πρώτη ματιά, αυτή η είδηση μοιάζει με κακόγουστο αστείο, ωστόσο δυστυχώς είναι πέρα για πέρα αληθινή: για αρκετά χρόνια, ένας απατεώνας πιλότος φέρεται να καθόταν στο πιλοτήριο της λιθουανικής αεροπορικής εταιρίας Avion Express, η οποία ειδικεύεται σε πτήσεις «wet- lease» και συνεργάζεται με διάφορες αεροπορικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων, και η Eurowingss η οποία εδρεύει στη Γερμανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο άνδρας φέρεται να είχε εκτελέσει πτήσεις ως κυβερνήτης για την Avion Express -χωρίς να διευκρινίζεται για πόσο καιρό- παρόλο που δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο ίδιος φέρεται να παραποίησε τα έγγραφά του προκειμένου να του επιτραπεί να πετάξει ως κυβερνήτης στην Avion. Προτού ενταχθεί στη λιθουανική εταιρία εργάστηκε ως συγκυβερνήτης στην Garuda Indonesia.

Η Avion Express, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του «wet-lease» και παρέχει αεροσκάφη με πλήρωμα σε άλλες αεροπορικές εταιρείες, επιβεβαίωσε ότι είχε προσλάβει τον συγκεκριμένο πιλότο. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις, ο άνδρας απομακρύνθηκε από τη θέση του, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος του.

Η Avion διενεργεί έρευνα

«Η εταιρεία πρόσφατα έλαβε γνώση μη επαληθευμένων πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία. Ξεκίνησε αμέσως μια εσωτερική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο μέσο.



Ο αερομεταφορέας πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης της εταιρείας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και διαβεβαίωσε ότι «η ασφάλεια και η συμμόρφωση» είναι οι «ύψιστες προτεραιότητες».



Ο άνδρας φέρεται επίσης να πέταξε και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μέσω της Avion Express, συμπεριλαμβανομένης της Eurowings, η οποία εδρεύει στη Γερμανία. Η Eurowings επιβεβαίωσε ότι «συζητά το θέμα με τους ειδικούς ασφαλείας μας για μια πιο λεπτομερή εξέταση».

Η Avion Express ιδρύθηκε το 2005 και ναυλώνει πτήσεις προς την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Ανήκει στον Avia Solutions Group, έναν λιθουανικής ιδιοκτησίας όμιλο με έδρα την Ιρλανδία. Ο στόλος της αποτελείται από 55 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 180 επιβάτες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Airbus Aircraft.