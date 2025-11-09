Γιατί όλα τα αεροπλάνα της Boeing αρχίζουν και τελειώνουν με το 7

Τα αεροσκάφη Boeing έχουν γίνει συνώνυμο των αεροπορικών ταξιδιών και της τεχνολογικής εξέλιξης. Η εικόνα τους είναι τόσο οικεία, που πολλοί από εμάς τα αναγνωρίζουμε ακόμα και από μακριά. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ γιατί όλα τα μοντέλα έχουν έναν αριθμό που αρχίζει και τελειώνει με 7;

Αυτό το μικρό αλλά χαρακτηριστικό 7 δεν είναι απλώς μια αριθμητική σύμπτωση αλλά το αποτέλεσμα δεκαετιών στρατηγικής, σχεδιασμού και branding που καθιστούν την Boeing μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες αναφέρει σε δημοσίευμα της η Daily Mail.

Σύμφωνα με το Simple Flying, η Boeing από τη δεκαετία του 1920 ταξινομούσε τα προϊόντα της με βάση το είδος και τη χρήση τους. Τα μοντέλα που άρχιζαν με 100 αντιστοιχούσαν σε διπλανά, τα 200 σε μονοπλάνα, ενώ οι αριθμοί 300 και 400 προορίζονταν για εμπορικά αεροσκάφη με έλικες.

Οι αριθμοί 500 χρησιμοποιήθηκαν για αεροσκάφη με στροβιλοκινητήρες, οι 600 για στρατιωτικούς πυραύλους και οπλικά συστήματα, ενώ οι 800 και 900 αφορούσαν άλλες κατηγορίες.

O αριθμός 7

Έτσι, η σειρά 700 ήταν η μόνη διαθέσιμη για τα νέα εμπορικά jetliners. Όταν ήρθε η ώρα να δοθεί όνομα στο πρώτο αεριωθούμενο επιβατικό αεροπλάνο, οι υπεύθυνοι της Boeing επέλεξαν το 707, συνεχίζοντας μετέπειτα την ίδια αριθμητική λογική για όλα τα νέα μοντέλα — 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 και 787.

Από τότε, η αρίθμηση αυτή έχει γίνει σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Αν και αρκετά εμβληματικά μοντέλα, όπως τα 707, 717, 727, 747 και 757, έχουν πλέον αποσυρθεί, ο πιο διαδεδομένος τύπος – το 737 – συνεχίζει να εξελίσσεται, με την πιο πρόσφατη εκδοχή του να είναι το 777X, το πιο προηγμένο και αποδοτικό μοντέλο μεγάλων αποστάσεων της Boeing.