CNN: Πώς θα μπορούσε να τελειώσει το shutdown στις ΗΠΑ - Τα τέσσερα σενάρια

Το shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζεται, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για επίλυση του προβλήματος. Είναι φυσιολογικό αυτές οι διακοπές λειτουργίας να φαίνονται δυσεπίλυτες, μέχρι τη στιγμή που η μία πλευρά θα υποχωρήσει ξαφνικά. Ωστόσο, η δυναμική της κατάστασης είναι ασυνήθιστη και υποδηλώνει ότι η διακοπή αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο, εκτιμά το CNN σε ανάλυσή του.

Στην συγκεκριμένη ανάλυση επισημαίνονται τέσσερα σενάρια, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της διακοπής.

Οι Δημοκρατικοί υποχωρούν

Αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα, για διάφορους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έτσι τελειώνουν συνήθως οι διακοπές λειτουργίας: η πλευρά που θέτει απαιτήσεις σπάνια παίρνει αυτό που θέλει, επειδή ο αμερικανικός λαός δεν συμπαθεί καθόλου τις διακοπές λειτουργίας ως μέσο πίεσης.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε ήδη δει κάποιες ρωγμές στο μέτωπο των Δημοκρατικών. Τρεις γερουσιαστές από την κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών ψήφισαν υπέρ της λεγόμενης «καθαρής» συνεχούς απόφασης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αν πέντε ακόμη γερουσιαστές αλλάξουν γνώμη για το όλο θέμα, οι Δημοκρατικοί δεν θα μπορούν να διατηρήσουν την τακτική τους.

Και ο τρίτος λόγος είναι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει όλο και πιο επώδυνο για τους Δημοκρατικούς. Αν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι σημαντικά περισσότεροι Αμερικανοί κατηγορούν τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, δεδομένου ότι είναι οι Δημοκρατικοί που έχουν αρνηθεί να ψηφίσουν.

Φαίνεται πολύ πιθανό ότι, καθώς η κατάσταση παρατείνεται και οι επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο γίνονται πιο αισθητές – σκεφτείτε: στρατιωτικοί που δεν θα λάβουν τους μισθούς τους στις 15 Οκτωβρίου – οι Αμερικανοί ενδέχεται να χάσουν την υπομονή τους με την τακτική των Δημοκρατικών, ακόμη και αν συμπαθούν αρκετά τον πολιτικό στόχο της επέκτασης των ενισχυμένων επιδομάτων του Obamacare.

Ένας άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο εδώ είναι οι απειλές της κυβέρνησης να στοχεύσει τις μπλε πολιτείες και τα προγράμματα που υποστηρίζουν οι Δημοκρατικοί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φόβος ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιβάλει μόνιμες αλλαγές ήταν ίσως ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Δημοκρατικοί υποχώρησαν κατά την τελευταία αναμέτρηση για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης φέτος. «Πιστεύω ότι το να επιτρέψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει ακόμη περισσότερη εξουσία μέσω του κλεισίματος της κυβέρνησης είναι μια πολύ χειρότερη επιλογή», δήλωσε τον Μάρτιο , ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, από τη Νέα Υόρκη.

Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο μακριά θα φτάσει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει αυτές τις απειλές, με ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να προειδοποιούν και να ανησυχούν ότι αυτό θα βλάψει την πολιτική θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ωστόσο, ο χρόνος δεν είναι απαραίτητα με το μέρος των Δημοκρατικών. Υπάρχει ένα πραγματικό ερώτημα σχετικά με το πόσο έντονα θα επιμείνουν οι Αμερικανοί στην παράταση αυτών των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Obamacare τώρα, ειδικά δεδομένου ότι είναι δυνατό να γίνει αργότερα (αν και τότε οι Δημοκρατικοί θα έχουν λιγότερη επιρροή).

Μια συμφωνία για μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με το Obamacare

Αυτός φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός τρόπος με τον οποίο οι Δημοκρατικοί θα αποκομίσουν κάποιο όφελος από το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Δεν είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα τους δώσουν όλα όσα θέλουν στο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αλλά ίσως οι Ρεπουμπλικανοί να δώσουν κάποιες εγγυήσεις σχετικά με μελλοντικές συζητήσεις για την επέκταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Obamacare.

Οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται να έχουν πολιτικούς λόγους να παρατείνουν αυτές τις επιδοτήσεις σε κάποιο σημείο και με κάποια μορφή, τελικά. Δημοσκόπηση της έδειξε ότι το 78% των Αμερικανών και ακόμη και το 57% των Ρεπουμπλικάνων που υποστηρίζουν το MAGA τάχθηκαν υπέρ της παράτασης των επιδοτήσεων. Ο ίδιος ο δημοσκόπος του Τραμπ προέτρεψε έντονα το κόμμα να τις παρατείνει και προειδοποίησε για εκλογικά προβλήματα αν δεν το κάνουν. Πολλοί από όσους επωφελούνται από τις επιδοτήσεις προέρχονται από κόκκινες πολιτείες.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν έχει αποκλείσει την παράταση αυτών των επιδοτήσεων. Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες του έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν, αρκεί η απόφαση να περιλαμβάνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις των επιδοτήσεων. Απλώς δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα γίνουν αργότερα, όταν τελειώσει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης. Έχουμε επίσης δει ορισμένους γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που υποστηρίζουν τις επιδοτήσεις να προτείνουν λύσεις για το ζήτημα, και θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην πλευρά τους.

Δεν θα ήταν επίσης πολύ εκπληκτικό να δούμε τον Τραμπ να συμφωνεί με αυτή την επιλογή για να τερματιστεί το κλείσιμο της κυβέρνησης. Αν και έκανε έντονη εκστρατεία κατά του Obamacare, γενικά δεν τον ενοχλούν τόσο τα διογκούμενα ελλείμματα όσο άλλα μέλη του κόμματός του.

Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οι διαβεβαιώσεις για μελλοντικές συνομιλίες δεν είναι επαρκείς. Και οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν μόνο μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Δεν έχουν δείξει προθυμία να ορίσουν τα όρια των μελλοντικών συνομιλιών αυτή τη στιγμή.

Μια διαφορετική παραχώρηση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Οι επιδοτήσεις του Obamacare είναι η πιο πιθανή παραχώρηση, δεδομένης της πολιτικής δυναμικής που περιγράφηκε παραπάνω. Αλλά δεν είναι το μόνο πιθανό διαπραγματευτικό ατού σε αυτή την περίπτωση. Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης δηλώσει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την κυβέρνηση είναι ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Τραμπ και ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα τηρήσουν τους όρους όσων ψηφιστούν. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα προχωρήσει στην ακύρωση των δαπανών που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο και έχει αγνοήσει τη βούληση του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου έχουν επίσης αρχίσει να διαδραματίζουν ρόλο σε αυτό, μέσω της διαδικασίας «ακύρωσης». Βασικά, οι Ρεπουμπλικανοί ακυρώνουν δαπάνες που απαιτούσαν διακομματική συμφωνία και 60 ψήφους (λόγω της τακτικής της καθυστέρησης) χρησιμοποιώντας απλές, κομματικές πλειοψηφίες (επειδή οι ακυρώσεις δεν υπόκεινται στην τακτική της καθυστέρησης).

Ίσως οι Δημοκρατικοί να μπορούσαν να πιέσουν για κάτι που θα έθετε φραγμό σε όλα αυτά. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι αυτό ή πώς θα συμφωνούσε η κυβέρνηση, δεδομένου πόσο κεντρικές είναι αυτές οι κινήσεις για τα παιχνίδια εξουσίας του Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποχωρούν

Αυτή ίσως είναι η λιγότερο πιθανή επιλογή. Βασικά δεν υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σκληρά και οι Ρεπουμπλικανοί καταλήγουν να τους δώσουν αυτό που θέλουν. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό;

Θα μπορούσε να συμβεί αν η διακοπή λειτουργίας συνεχίσει, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να κατηγορούν περισσότερο τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ίσως οι Αμερικανοί να επιμένουν τόσο πολύ στην παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare και οι Δημοκρατικοί να επιμένουν σε κάτι πιο συγκεκριμένο από υποσχέσεις για μελλοντικές συζητήσεις.

Ίσως οι Ρεπουμπλικανοί να αρχίσουν να ανησυχούν ότι η διακοπή λειτουργίας θα τους κάνει να φαίνονται σαν να θέλουν να στερήσουν αυτές τις ενισχυμένες επιδοτήσεις του Obamacare από εκατομμύρια Αμερικανούς. Ίσως ο Τραμπ απλά να χάσει την υπομονή του με όλη αυτή την κατάσταση και να αποφασίσει ότι πρόκειται για μια σχετικά μικρή παραχώρηση – δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικανοί τελικά θα το κάνουν ούτως ή άλλως.

Ή ίσως η κυβέρνηση να υπερβάλλει με τις τιμωρητικές περικοπές στις δαπάνες του δημοσίου, με αποτέλεσμα να της γυρίσει μπούμερανγκ, όπως προειδοποιούν ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι. Και πάλι, αυτό φαίνεται απίθανο. Και θα ισοδυναμούσε με μια τεράστια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα φαινόταν αρκετό για να κάνει ο Τραμπ ό,τι είναι δυνατόν για να μην υποκύψει.