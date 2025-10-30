ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις σε διεθνή αεροδρόμια εξαιτίας του shutdown - Άμισθοι 13.000 ελεγκτές

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε διεθνή αεροδρόμια των ΗΠΑ εξαιτίας προβλήματα στη στελέχωση σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λόγω του shutdown που βιώνει η χώρα για 30η συνεχόμενη μέρα, με το ομοσπονδιακό κράτος να συνεχίζει να παραλύει.

Συγκριμένα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθυστερεί πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον και στο διεθνές αεροδρόμιο του Φορτ Γουορθ, στο Ντάλας.

Σύμφωνα με την FAA, παρατηρούνται καθυστερήσεις 91 λεπτών, κατά μέσο όρο, στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν και 21 λεπτών στο Ντάλας. Αναμένονται επίσης καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, για τον ίδιο λόγο.

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια αυτές τις ημέρες. Η κακοκαιρία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ εντείνει επίσης το πρόβλημα.

Περισσότεροι από 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 στελέχη της Διοίκησης Ασφάλειας των Μεταφορών εργάζονται χωρίς μισθό. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε αυτήν την εβδομάδα ότι το 44% των καθυστερήσεων την Κυριακή και το 24% τη Δευτέρα οφείλονται στην απουσία ελεγκτών. Το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο 5% πριν ξεκινήσει το shutdown.

Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές λιγότερους από όσους είναι ο στόχος της για τη στελέχωση των αεροδρομίων. Πολλοί εργάζονταν υποχρεωτικά υπερωρίες και έξι ημέρες την εβδομάδα ακόμη και πριν από το shutdown.