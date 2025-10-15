«Μπλόκο» από δικαστή στην κυβέρνηση Τραμπ για τις απολύσεις λόγω shutdown

Ένας δικαστής εμπόδισε προσωρινά την κυβέρνηση Τραμπ να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του shutdown.



Αυτό έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αρκετές υπηρεσίες είχαν αρχίσει να απολύουν περίπου 4.000 εργαζόμενους.



Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Susan Illston, έκανε δεκτό το αίτημα δύο συνδικάτων να εμποδίσει τις απολύσεις σε περισσότερες από 30 υπηρεσίες, όπως αναφέρει το BBC.



Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Susan Illston δήλωσε ότι συμφωνεί με τα συνδικάτα ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε παράνομα την απώλεια χρηματοδότησης, η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, για να υλοποιήσει τα σχέδιά της για μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Επικαλέστηκε επίσης μια σειρά δημόσιων δηλώσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του επικεφαλής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Russell Vought, οι οποίες, όπως είπε, έδειχναν σαφή πολιτικά κίνητρα για τις απολύσεις, όπως η δήλωση του Τραμπ ότι οι περικοπές θα στοχεύσουν «Δημοκρατικές υπηρεσίες».



Ένας δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα συνδικάτα πρέπει να υποβάλουν τις αξιώσεις τους σε ένα ομοσπονδιακό συμβούλιο εργασίας προτού προσφύγουν στο δικαστήριο.