Οι Αμερικανοί πρόεδροι που είδαν την κυβέρνηση τους να κλείνει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση κατεβάζει ρολά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό από μόνο του καθιστά τον Τραμπ μεταξύ των τριών προέδρων που κατά τη διάρκεια της θητείας τους είχαν τα μεγαλύτερα κενά χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να μπει «λουκέτο» στην κυβέρνηση τους.

Οι 37 (συνολικά) ημέρες που η κυβέρνηση παρέμεινε κλειστή υπό την προεδρία Τραμπ, τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, μετά τον πρώην Πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ. Αν και το κλείσιμο της κυβέρνησης για 35 ολόκληρες ημέρες κατά την πρώτη του θητεία σημείωσε ρεκόρ, ο πρώην Πρόεδρος Ρίγκαν κατέχει τις περισσότερες απώλειες στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, με την κυβέρνηση του να έχει κατεβάσει ρολά 8 φορές.

Από το 2019 είχε να «κλείσει» η αμερικανική κυβέρνηση

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε την Τετάρτη (1/10), για πρώτη φορά από το 2019, αφού η Γερουσία δεν κατάφερε να περάσει μέτρο για την επαρκή χρηματοδότηση της. Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/10), οι ηγέτες των κομμάτων φαινόταν να μην έχουν καταλήξει σε συμβιβασμό για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Με 35 ημέρες κλειστή την κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 2018 και διήρκεσε κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών έως τις αρχές του 2019. Πριν από αυτό, το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο διήρκεσε 21 ημέρες, από το 1995 έως το 1996, υπό τον τότε Πρόεδρο Κλίντον.

Ο Ρίγκαν είδε ένα ρεκόρ οκτώ κυβερνητικών κλεισιμάτων κατά τη διάρκεια της θητείας του, συχνά λόγω των δαπανών που αφορούσαν αμυντικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζίμι Κάρτερ η κυβέρνηση του έκλεισε για 56 ημέρες.

Το 2019, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κρατούσε την κυβέρνηση κλειστή για «χρόνια» προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το τείχος που θα εμπόδιζε τους παράνομους μετανάστες να μπουν στη χώρα στα σύνορα με το Μεξικό. Κατέληξε να υποστηρίζει και να συνυπογράφει ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο δαπανών για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης χωρίς να λάβει καμία απολύτως χρηματοδότηση για το πολυπόθητο τείχος του.