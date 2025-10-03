«Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί φταίνε για το shutdown», λένε σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ρίχνουν την ευθύνη στον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς για το shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Washington Post.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το The Hill, το 47% των ερωτώμενων θεωρούν πως «ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο» είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη μερική διακοπή των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την ώρα που το 30% κρίνει πως την ευθύνη την έχουν «οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο».

Το 66% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δηλώνουν «πολύ» ή «κάπως» ανήσυχοι για το shutdown ενώ το 34% απαντούν «όχι πολύ» ή «καθόλου» ανήσυχοι. Η δημοσκόπηση για την Washington Post διενεργήθηκε την Τετάρτη σε δείγμα 1.010 ατόμων με εύρος λάθους 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτή δεν είναι η μόνη δημοσκόπηση στην οποία οι ερωτώμενοι εκτιμούν πως οι Ρεπουμπλικανοί φταίνε για το shutdown. Στην μέτρηση της PBS News/NPI/Marist το 38% είναι βέβαιοι πως ευθύνονται οι Ρεπουμπλικανοί έναντι 27% που δείχνουν τους Δημοκρατικούς.

20 shutdown από το 1976

Για πρώτη φορά από το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν ακόμη ένα shutdown. Η δημοσιονομική παράλυση που συνεπάγεται έχει συμβεί άλλες 20 φορές από το 1976 στις Ηνωμένες Πολιτείες με διάρκεια από μερικές ώρες έως μερικές εβδομάδες. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown ήταν το 2019-πάλι επί θητείας Τραμπ-και διήρκεσε 35 ημέρες. Νομοτελειακά, η λήξη του κηρύσσεται μόλις η εκάστοτε αντιπολίτευση υποχωρήσει σε ορισμένες θέσεις της και επέλθει ο συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ιστορικά χαμηλά οι θετικές γνώμες για τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του

Εξάλλου, μειώνεται σταθερά ο δείκτης αποδοχής εκ μέρους των Αμερικανών πολιτών στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κατά την δεύτερη θητεία του. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Vote Hub που παρακολουθεί σταθερά την αποδοχή του συνόλου της αμερικανικής κοινής γνώμης στις επιλογές του Αμερικανού Προέδρου, ο δείκτης αποδοχής του σημείωσε πτώση 10 μονάδων στις 30 Σεπτεμβρίου, με 43% υπέρ του και 53% εναντίον του.

Μικρή αύξηση στην αποδοχή καταγράφηκε μόλις ανακοινώθηκε το shutdown-με 44% υπέρ και 53%- με τελικό αποτέλεσμα στις 2 Οκτωβρίου την πτώση στον δείκτη αποδοχής κατά 9 μονάδες (από -10 στις 30 Σεπτεμβρίου). Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα στην μέτρηση της Marquette που έδειξε πως ο Τραμπ χάνει 14 μονάδες στην αποδοχή του συνόλου των πολιτών, από τις 10 που έχανε τον περασμένο Ιούλιο.

Αναλυτές υπογραμμίζουν την υπαρκτή πιθανότητα ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει την διακοπή της λειτουργίας των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους για να προχωρήσει στο σχέδιό του να περικόψει περαιτέρω την χρηματοδότηση σε άλλες υπηρεσίες που πιστεύει πως βρίσκονται πιο κοντά στις θέσεις των Δημοκρατικών. Παρά το ότι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί εμφανίζονται αμετακίνητοι στις θέσεις τους, νέα ψηφοφορία για το προτεινόμενο από την πλειοψηφία νομοσχέδιο για την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου