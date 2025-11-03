Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον Τραμπ - Δεν θέλουν ούτε τους Δημοκρατικούς

Οι Αμερικανοί στην πλειονότητά τους αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τα σημαντικά ζητήματα. Παράλληλα, θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει παρακάνει στην προσπάθειά του να επεκτείνει τις εξουσίες του. Ωστόσο, έναν χρόνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι ψηφοφόροι δείχνουν να είναι μοιρασμένοι μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με σχετική δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos, το 59% των Αμερικανών δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία ως πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ. Η υποστήριξη του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών παραμένει υψηλή στο 86%, ωστόσο το 95% των Δημοκρατικών αποδοκιμάζει τον νυν πρόεδρο. Μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων, το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ αγγίζει το 69%.



Σε οκτώ ζητήματα που περιλαμβάνουν την οικονομία, τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη διαχείριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την εγκληματικότητα και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι περισσότεροι Αμερικανοί λένε ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το καθένα από αυτά. Την ίδια ώρα, το 64% λέει ότι ο Τραμπ το έχει παρακάνει «προσπαθώντας να επεκτείνει την εξουσία του».

Δεν κερδίζουν οι Δημοκρατικοί

Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν τα κέρδη που θα περίμενε κανείς από την φθορά του πολιτικού αντιπάλου τους.



Το 63% των Αμερικανών θεωρεί ότι Τραμπ είναι εκτός πραγματικότητας ενώ την ίδια άποψη έχει το 61% συνολικά για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ωστόσο, το 68% λέει ότι και οι Δημοκρατικοί είναι εκτός πραγματικότητας.



Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι όταν οι Αμερικανοί ρωτήθηκαν πώς θα ψήφιζαν αν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 διεξάγονταν σήμερα, το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι θα υποστήριζε τους Δημοκρατικούς και το 44% τους Ρεπουμπλικανούς.