Στον «πάγο» από Τραμπ 10 δις σε πόρους πρόνοιας - Γιατί έχει βάλει στο στόχαστρό του τους Σομαλούς

Σε μια κίνηση που πολλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ως την έναρξη ενός «εσωτερικού οικονομικού πολέμου», η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα ομοσπονδιακών πόρων ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση, που στοχεύει αποκλειστικά πέντε πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες, δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια πάταξης της απάτης, αλλά μια βαθιά πολιτική σύγκρουση που απειλεί να τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή των ΗΠΑ στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS) περιόρισε την πρόσβαση σε τρία κρίσιμα προγράμματα για την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Ιλινόις, τη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη:

-7,35 δις $ από το πρόγραμμα προσωρινής βοήθειας για άπορες οικογένειες (TANF).

-2,4 δις $ από το ταμείο φροντίδας και ανάπτυξης παιδιών (CCDF).

-869 εκατ. $ από τις κρατικές επιχορηγήσεις κοινωνικών υπηρεσιών (SSBG).

Το «μέτωπο» της Μινεσσότα και η στοχοποίηση της σομαλικής κοινότητας

Η Μινεσσότα βρίσκεται στο επίκεντρο της επίθεσης, με τον Λευκό Οίκο να χρησιμοποιεί τη σομαλική κοινότητα ως το κύριο παράδειγμα «μαζικής διασπάθισης πόρων». Η αφορμή δόθηκε από ένα viral βίντεο στα social media που ισχυριζόταν ότι κέντρα φροντίδας παιδιών που ανήκουν σε Σομαλούς ήταν «φαντάσματα».

Παρόλο που οι τοπικές αρχές της Μινεσότα διαβεβαίωσαν ότι τα κέντρα λειτουργούν κανονικά, η κυβέρνηση Τραμπ απάντησε με τη μετακίνηση 2.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή της Μινεάπολης για μια γιγαντιαία επιχείρηση καταστολής. Η στοχοποίηση της βουλευτή Ιλχάν Ομάρ και του κυβερνήτη Τιμ Γουόλς δείχνει ότι η κίνηση έχει σαφή στόχο την αποδυνάμωση των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ σε προπύργια των Δημοκρατικών.

Ο οικονομικός αντίκτυπος και ο κίνδυνος για τις πολιτείες

Η διακοπή αυτής της χρηματοδότησης αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στις οικονομίες των πολιτειών. Πρωτίστως κρίση στην αγορά εργασίας, καθώς χωρίς τις επιδοτήσεις για τη φροντίδα παιδιών (CCDF), χιλιάδες γονείς χαμηλού εισοδήματος θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να μείνουν στο σπίτι, προκαλώντας έλλειψη εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους κλάδους.

Επιπλέον εκτιμάται ότι μπορεί να εκτιναχθεί η φτώχεια. Το πρόγραμμα TANF αποτελεί το τελευταίο δίχτυ ασφαλείας για την αγορά τροφίμων και την πληρωμή ενοικίων. Το πάγωμά του μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αστέγων και της επισιτιστικής ανασφάλειας μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη θα κληθούν να καλύψουν το κενό των δισεκατομμυρίων από δικούς τους πόρους, οδηγώντας σε πιθανές αυξήσεις φόρων ή περικοπές σε άλλα έργα υποδομής.

Η δικαστική μάχη και η συνταγματική κρίση

Η αντίδραση ήταν ακαριαία. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, μαζί με 22 ακόμα ομολόγους του, κατέθεσε μήνυση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η δέσμευση κονδυλίων που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο είναι αντισυνταγματική.

Οι νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια «συνταγματική σύγκρουση» για τον έλεγχο των δαπανών. Αν ο πρόεδρος μπορεί να παγώνει κονδύλια κατά το δοκούν, τότε η ισορροπία εξουσιών στις ΗΠΑ ανατρέπεται. Ήδη ένας ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής του παγώματος, όμως η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον έλεγχο για «κάθε δολάριο του φορολογουμένου».