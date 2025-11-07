Ζοχράν Μαμντάνι: Το tweet του νέου δημάρχου Νέας Υόρκης για τον Χαριστέα και την Ελλάδα

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νεότερος και πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης τον τελευταίο αιώνα, έχει δείξει πως δεν φοβάται να συνδυάσει πολιτική, κοινωνική δράση και πάθος για το ποδόσφαιρο. Φανατικός υποστηρικτής της Άρσεναλ, ο Μαμντάνι δεν κρύβει την αγάπη του για την Ελλάδα, κάτι που έγινε ξεκάθαρο σε ένα tweet του το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.



Σε αυτό, ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και συνόδευσε τις ευχές του με μια εικόνα-φόρο τιμής στον Άγγελο Χαριστέα, τον σκόρερ του θρυλικού γκολ που χάρισε στην Ελλάδα το Euro του 2004 απέναντι στην Πορτογαλία.



To tweet του Μαμντάνι:

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδερφούς, αδερφές, την οικογένεια πέρα από τα φύλα και φυσικά στον ίδιο τον Άγγελο Χαριστέα»