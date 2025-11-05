«Ένας από εμάς»: Το περιοδικό «New Yorker» αφιερώνει το εξώφυλλό του στον Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της πόλης. Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής γίνεται ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας, καθώς και ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Η εκλογή του ως δημάρχου της Νέας Υόρκης συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και έμπνευση, όχι μόνο πολιτικά αλλά και πολιτισμικά. Το ερχόμενο εξώφυλλο του περιοδικού «The New Yorker» είναι αφιερωμένο σε εκείνον — στον δήμαρχο μιας πολυφυλετικής μητρόπολης που έχει παράδοση στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Συγκεκριμένα για το εξώφυλλο του τεύχους της 17ης Νοεμβρίου 2025, ο διάσημος καλλιτέχνης Edel Rodriguez επέλεξε να απεικονίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, μέσα στο μετρό. Στέκεται όρθιος, ανάμεσα σε άλλους επιβάτες χωρίς συνοδεία. Το σκηνικό είναι απλό, αλλά το μήνυμα σαφές: ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι «ένας από εμάς».

Το New Yorker συνηθίζει να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής με συμβολικά εξώφυλλα, και αυτή τη φορά αποδίδει φόρο τιμής σε μια πόλη που παραμένει παγκόσμιο σύμβολο πολυμορφίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνύπαρξης.

Ο Rodriguez εξήγησε πως ο Μαμντάνι πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας περιδιαβαίνοντας τη Νέα Υόρκη: επισκεπτόταν μπουτίκ, ταξίδευε με ταξί, συνομιλούσε με κατοίκους, χορεύοντας και γελώντας μαζί τους.

Με αυτόν τον τρόπο, «έδειξε σε όλους όσους συνάντησε ότι είναι ένας από αυτούς», ανέφερε ο καλλιτέχνης. Ο Rodriguez είπε ακόμη πως με το συγκεκριμένο εξώφυλλο ήθελε να αποτυπώσει όχι μόνο την ενέργεια και την αμεσότητα του Μαμντάνι, αλλά και τη σχέση του με τους ανθρώπους που τον ανέδειξαν.

«Ο Μαμντάνι ανήκει στους δρόμους, στα βαγόνια, στα βλέμματα των καθημερινών Νεοϋορκέζων», σημείωσε. «Το εξώφυλλο, πέρα από καλλιτεχνική απεικόνιση, λειτουργεί και ως δήλωση εποχής, μιας πόλης που αναζητά την επαφή ξανά, μέσα από έναν ηγέτη που επιλέγει να καθίσει δίπλα στους πολίτες της» είπε κλείνοντας.

Δείτε το εξώφυλλο:

Το όραμά του για τη Νέα Υόρκη

Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών με χαμηλό εισόδημα στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την έξωση.

Τα αφόρητα ενοίκια

Όπως και οι αντίπαλοί του, η προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι για τη δημαρχία επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο να κάνει τη Νέα Υόρκη μια ασφαλή πόλη και κυρίως πιο προσιτή. Το υψηλό κόστος στέγασης είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα των κατοίκων της.

Ωστόσο, οι προτάσεις του είναι αυτές που χαρακτηρίστηκαν πιο «ριζοσπαστικές» με τους επικριτές του να επιμένουν ότι δεν θα καταφέρει να τις υλοποιήσει παρά το φιλόδοξο όραμά του.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία στο στεγαστικό σχέδιο του Μαμντάνι είναι το πάγωμα του ενοικίου για τέσσερα χρόνια στο ένα εκατομμύριο διαμερίσματα της πόλης με σταθεροποιημένο ενοίκιο. «Αυτή είναι μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους της ζει σε συνθήκες φτώχειας, μια πόλη όπου 500.000 παιδιά κοιμούνται πεινασμένα κάθε βράδυ», δήλωσε ο Μαμντάνι στο BBC το καλοκαίρι. «Και τελικά, είναι μια πόλη που κινδυνεύει να χάσει αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή».

Το απαγορευτικό κόστος ζωής

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια εκστρατείας με στόχο να κάνει την πιο ακριβή πόλη των ΗΠΑ προσιτή στους κατοίκους της, ο Μαμντάνι πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικών παντοπωλείων στις πέντε συνοικίες της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται δε ότι θέλει να κάνει τα δημόσια λεωφορεία δωρεάν - η τρέχουσα τιμή για τους περισσότερους επιβάτες είναι 2,90 δολάρια εκτιμώντας το έργο του στα 630 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Όσον αφορά στο δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρείται λόγω των του απαγορευτικού κόστους ζωής και των αναγκών για τα παιδιά, ο Μαμντάμι είχε τονίσει σε συνέντευξή του στους new York Times «Το άκουγα αυτό ξανά και ξανά, τόσο στην προσωπική μου ζωή, καθώς φίλοι μου έλεγαν τα σχέδιά τους για να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν οικογένεια, και πώς στα μάτια τους αυτό σήμαινε ότι ήταν απαραίτητο να φύγουν από τη Νέα Υόρκη, με τη φροντίδα των παιδιών να αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής».

Η ποιότητα ζωής είναι μια άλλη σημαντική ανησυχία για τους Νεοϋορκέζους: Μόνο το 34% των Νεοϋορκέζων αξιολόγησε την πόλη ως εξαιρετική ή καλή το 2025, από 51% το 2017, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Προϋπολογισμού των Πολιτών.

Ένα βασικό στοιχείο της πλατφόρμας του Mamdani είναι η δημιουργία ενός Τμήματος Κοινοτικής Ασφάλειας, το οποίο θα επεκτείνει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός συστήματος για τους εργαζόμενους ψυχικής υγείας που θα ανταποκρίνονται σε σχετικές κλήσεις στο 911, αντί της αστυνομίας.

Θα αυξήσει τον φόρο στους πλούσιους

Για να βοηθήσει στην κάλυψη των σχεδίων του, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης θέλει να αυξήσει τον συντελεστή εταιρικού φόρου στο 11,5%, ισάξιο με το ανώτατο όριο του εύρους τιμών του Νιου Τζέρσεϊ. Ο συντελεστής εταιρικού φόρου στη Νέα Υόρκη ανέρχεται επί του παρόντος στο 7,25%.

Θέλει επίσης να προσθέσει έναν ενιαίο φόρο 2% για τους Νεοϋορκέζους που κερδίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως. Στόχος του είναι to πρόγραμμά του να αποφέρει στα ταμεία του Δήμου τουλάχιστον 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, κάτι που όπως τονίζουν οι αναλυτές δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα επιτευχθεί.

Επίσης, στόχος του Μαμντάνι είναι να αυξήσει τον κατώτατο μισθό της πόλης - που είναι σήμερα 16,50 δολάρια την ώρα - στα 30 δολάρια την ώρα έως το 2030.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό θα έθετε πολλούς εργαζόμενους με χαμηλότερα προσόντα στην ανεργία και θα τους ανάγκαζε να εγκαταλείψουν την πόλη.