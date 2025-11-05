Ένας millenial δήμαρχος στη Νέα Υόρκη: Το όραμα του Ζοχράν Μαμντάνι για το «Μεγάλο Μήλο»

Οι πολίτες της Νέας Υόρκης άλλαξαν σελίδα το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου εκλέγοντας για δήμαρχό τους τον σοσιαλιστή, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τους Δημοκρατικούς, υποψήφιο Ζοχράν Μαμντάνι.

Όπως έχει γραφτεί προ πολλού, πρόκειται για τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο με ρίζες από τη Νότια Ασία στην ιστορία της πόλης. Ο 34χρονος πολιτειακός βουλευτής από το Κουίνς έχει σημειώσει μια ραγδαία άνοδο από την σχεδόν πλήρη αφάνεια.

Η τολμηρή, αριστερή πλατφόρμα του έχει ενεργοποιήσει τους προοδευτικούς, έχει ενθουσιάσει το Δημοκρατικό κόμμα και έχει αποτελέσει βάση για σκληρή κριτική από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

«Σήμερα μιλήσαμε με σαφήνεια: Η ελπίδα είναι ζωντανή», δήλωσε ο Μαμντάνι στους υποστηρικτές του λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Γιατί κέρδισε ο Μαμντάνι

Σε αντίθεση με τους πιο καταξιωμένους αντιπάλους του, η νέα προοπτική, η νεολαία και η νέα αριστερή πλατφόρμα του Μαμντάνι ενθουσίασαν και τελικά κέρδισαν τους ψηφοφόρους που ανυπομονούσαν για έναν πιο φρέσκο ​​πολιτικό.

Παρά την έλλειψη εμπειρίας στο πολιτικό γίγνεσθαι, αυτό που έκανε τον Μαμντάνι τόσο επιτυχημένο ήταν ότι οι ψηφοφόροι είδαν στο πρόσωπό του πόσο αυθεντικός ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε στο BBC η Τζέιν Χολ, καθηγήτρια επικοινωνίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. «Δεν χρειάζεται να είσαι νέος για να μπορείς να το κάνεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σε θεωρούν αυθεντικό και να μιλάς για αυτά που νοιάζονται οι άνθρωποι με έναν τρόπο που να είναι μοντέρνος και να τους κάνει να θέλουν να συμμετάσχουν», είπε ο Χολ.

Αν και ο Τραμπ προσπάθησε να τον παρουσιάσει ως έναν ριζοσπαστικό πολιτικό χαρακτηρίζοντάς τον ακόμη και «κομμουνιστή» απειλώντας ότι θα κόψει την επιχορήγηση στον δήμο Νέας Υόρκης σε περίπτωση εκλογής του, οι ψηφοφόροι δεν φαίνεται ότι φοβήθηκαν. «Ας γίνει το Δημαρχείο, με τη στήριξη, την πεποίθησή και τη διαύγειά μας, το φως που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται η πόλη και το έθνος μας», είχε δηλώσει πριν από μερικές ημέρες ο Μαμντάνι.

Όμως το βράδυ της Τρίτης, ο νέος δήμαρχος της πόλης απευθύνθηκε ευθέως στον Αμερικανό πρόεδρο δηλώνοντας στον νικητήριο λόγου «Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: Δυνάμωσε την ένταση. Για να φτάσεις οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να μας περάσεις όλους».

Φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος σήκωσε το γάντι και με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social απάντησε «...ΤΩΡΑ ΑΡΖΙΧΟΥΝ ΟΛΑ!»

Ο millenial που θέλει να τα αλλάξει όλα

Γεννημένος στην Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και οι δύο είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ.

Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοϊν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Ο προοδευτικός της γενιάς των millennials δεν έκρυψε τις ρίζες του μέσα στο χάος της ποικιλόμορφης πόλης μιλώντας ανοιχτά για τη μουσουλμανική θρησκεία την οποία έχει ασπαστεί. Άλλωστε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτή ενώ επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά ενώ ανέβασε ένα βίντεο μιλώντας Ουρντού σχετικά με την κρίση κόστους ζωής στην πόλη.

«Γνωρίζουμε ότι το να στεκόμαστε δημόσια ως Μουσουλμάνοι ισοδυναμεί επίσης με θυσία της ασφάλειας που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», είπε σε μια συγκέντρωση την άνοιξη.

Ο Μαμντάνι και η σύζυγός του, η 27χρονη Σύρια καλλιτέχνης Ράμα Ντουάτζι, με έδρα το Μπρούκλιν, γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge.

Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο Ζόραν Μαμντάνι / Φωτ.: Reuters

Το όραμά του για τη Νέα Υόρκη

Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών με χαμηλό εισόδημα στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την έξωση.

Τα αφόρητα ενοίκια

Όπως και οι αντίπαλοί του, η προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι για τη δημαρχία επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο να κάνει τη Νέα Υόρκη μια ασφαλή πόλη και κυρίως πιο προσιτή. Το υψηλό κόστος στέγασης είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα των κατοίκων της.

Ωστόσο, οι προτάσεις του είναι αυτές που χαρακτηρίστηκαν πιο «ριζοσπαστικές» με τους επικριτές του να επιμένουν ότι δεν θα καταφέρει να τις υλοποιήσει παρά το φιλόδοξο όραμά του.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία στο στεγαστικό σχέδιο του Μαμντάνι είναι το πάγωμα του ενοικίου για τέσσερα χρόνια στο ένα εκατομμύριο διαμερίσματα της πόλης με σταθεροποιημένο ενοίκιο. «Αυτή είναι μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους της ζει σε συνθήκες φτώχειας, μια πόλη όπου 500.000 παιδιά κοιμούνται πεινασμένα κάθε βράδυ», δήλωσε ο Μαμντάνι στο BBC το καλοκαίρι. «Και τελικά, είναι μια πόλη που κινδυνεύει να χάσει αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή».

Το απαγορευτικό κόστος ζωής

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια εκστρατείας με στόχο να κάνει την πιο ακριβή πόλη των ΗΠΑ προσιτή στους κατοίκους της, ο Μαμντάνι πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικών παντοπωλείων στις πέντε συνοικίες της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται δε ότι θέλει να κάνει τα δημόσια λεωφορεία δωρεάν - η τρέχουσα τιμή για τους περισσότερους επιβάτες είναι 2,90 δολάρια εκτιμώντας το έργο του στα 630 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Όσον αφορά στο δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρείται λόγω των του απαγορευτικού κόστους ζωής και των αναγκών για τα παιδιά, ο Μαμντάμι είχε τονίσει σε συνέντευξή του στους new York Times «Το άκουγα αυτό ξανά και ξανά, τόσο στην προσωπική μου ζωή, καθώς φίλοι μου έλεγαν τα σχέδιά τους για να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν οικογένεια, και πώς στα μάτια τους αυτό σήμαινε ότι ήταν απαραίτητο να φύγουν από τη Νέα Υόρκη, με τη φροντίδα των παιδιών να αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής».

Η ποιότητα ζωής είναι μια άλλη σημαντική ανησυχία για τους Νεοϋορκέζους: Μόνο το 34% των Νεοϋορκέζων αξιολόγησε την πόλη ως εξαιρετική ή καλή το 2025, από 51% το 2017, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Προϋπολογισμού των Πολιτών.

Ένα βασικό στοιχείο της πλατφόρμας του Mamdani είναι η δημιουργία ενός Τμήματος Κοινοτικής Ασφάλειας, το οποίο θα επεκτείνει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός συστήματος για τους εργαζόμενους ψυχικής υγείας που θα ανταποκρίνονται σε σχετικές κλήσεις στο 911, αντί της αστυνομίας.

Θα αυξήσει τον φόρο στους πλούσιους

Για να βοηθήσει στην κάλυψη των σχεδίων του, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης θέλει να αυξήσει τον συντελεστή εταιρικού φόρου στο 11,5%, ισάξιο με το ανώτατο όριο του εύρους τιμών του Νιου Τζέρσεϊ. Ο συντελεστής εταιρικού φόρου στη Νέα Υόρκη ανέρχεται επί του παρόντος στο 7,25%.

Θέλει επίσης να προσθέσει έναν ενιαίο φόρο 2% για τους Νεοϋορκέζους που κερδίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως. Στόχος του είναι to πρόγραμμά του να αποφέρει στα ταμεία του Δήμου τουλάχιστον 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, κάτι που όπως τονίζουν οι αναλυτές δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα επιτευχθεί.

Επίσης, στόχος του Μαμντάνι είναι να αυξήσει τον κατώτατο μισθό της πόλης - που είναι σήμερα 16,50 δολάρια την ώρα - στα 30 δολάρια την ώρα έως το 2030.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό θα έθετε πολλούς εργαζόμενους με χαμηλότερα προσόντα στην ανεργία και θα τους ανάγκαζε να εγκαταλείψουν την πόλη.