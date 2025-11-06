«Δεν εγκαταλείπω αμαχητί το αύριο της πατρίδας μας»- Δείτε τον Αλ. Τσίπρα να διαβάζει το βιβλίο του
Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον ίδιο να διαβάζει τον πρόλογο του βιβλίου του για της ανάγκες του audioBook της «Ιθάκης».
Τον πρόλογο από το βιβλίο του- την «Ιθάκη» - διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο πρώτο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της εγγραφής του audioBook:
«Για τις ανάγκες του audioBook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice.Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.
Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.
Καλή ακρόαση!».