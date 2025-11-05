Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα, όπως και ο Αιμίλιος Χειλάκης

Η πρώτη προδημοσίευση από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, είναι, πλέον, γεγονός. Όπως σας έγραψα και νωρίτερα, θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου, οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και η τιμή του θα αγγίζει τα 28 ευρώ.



Μαθαίνω, όμως, ότι δεν θα τυπωθεί μόνο σε χαρτί. Θα υπάρχει και ηχογραφημένη έκδοση, ιντερνετική με τη μορφή pod, που λένε και οι αγγλοσάξονες. Η φωνή της αφήγησης θα είναι του γνωστή ηθοποιού και καλού φίλου του πρώην πρωθυπουργού, Αιμίλιου Χειλάκη.



Δεν θα είναι, όμως, η μοναδική φωνή που θα ακούγεται, γιατί μου είπαν ότι θα ηχογραφήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και πιο συγκεκριμένα, αποσπάσματα από τις διαπραγματεύσεις με τους ξένους ηγέτες της περιόδου 2015-2019 και ειδικά οι κρίσιμοι διάλογοι που είχε μαζί τους, ειδικά κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου.



Την πρόταση αυτή την κατέθεσε στον Αλέξη, ο Αιμίλιος Χειλάκης και την αποδέχθηκε. Ξέρω πως ο γνωστός ηθοποιός έχει μπει ήδη στο στούντιο και ηχογραφεί. Δεν ξέρω ο πρώην πρωθυπουργός