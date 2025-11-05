Πόσο κοστίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα βγαίνει στα βιβλιοπωλεία για όλους όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν τα έργα και τις ημέρες του όταν ανέλαβε τις τύχες της χώρας μέσα από τη δική του οπτική.

Μεγάλο βιβλίο, 762 σελίδες αλλά προσωπικά το εξώφυλλο δε μου άρεσε. Θα περίμενα κάτι πιο εμπνευσμένο που να παραπέμπει στην Ιθάκη. Αλλά και πάλι γούστα είναι αυτά.

Δεν είναι ένα φθηνό βιβλίο. Κοστίζει 28 ευρώ. Αλλά και πάλι πόσο να κάνει ένα βιβλίο που έχει 11+1 κεφάλαια με τόσες πολλές λεπτομέρειες για πράγματα που ζήσαμε και επηρέασαν τη ζωή μας.

Οι προπαραγγελίες είναι πολλές- εντός και εκτός Ελλάδας -γιατί άλλωστε υπάρχουν ενεργοί, πολιτικά, πολλοί από τους πρωταγωνιστές του...

