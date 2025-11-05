«Μνημόνιο» για τα κομματικά ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Εθελουσία, μισό προσωπικό και ενιαίο newsroom

Στην ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα κομματικά ΜΜΕ (εφημερίδα «Αυγή» - ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο 105,5»), αφιέρωσε μεγάλο τμήμα της εισήγησης του προς την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του κόμματος δεν έκρυψε τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς ο εργοδότης (δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ) χρωστάει 4 μισθούς στο προσωπικό. Όπως είπε, το «Κόκκινο» αποδεικνύει ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμο και αυτοτελές Μέσο, εφόσον διασφαλιστεί η κανονικότητα στη λειτουργία του.

Το μεγάλο έλλειμμα της της «Αυγής» μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελούσιας και πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση.



«Η Αυγή πρέπει να ενισχυθεί ως ψηφιακό Μέσο, με μικρό πυρήνα συντακτών και νέο εμπορικό μοντέλο (συνδρομές – χορηγίες – συνεργασίες). Και το Κόκκινο πρέπει να σταθεροποιήσει το πρόγραμμα και την εμπορική του ανάπτυξη με ενίσχυση της παραγωγής Web TV. Για τους άνω λόγους πρέπει το προσωπικό και η λειτουργία των δύο μέσων να ενοποιηθεί. Στο πρόγραμμα εθελουσίας που προτείνουμε στο προσωπικό θα εξασφαλιστούν όλες οι οφειλόμενες και προβλεπόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Επίσης, υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει περαιτέρω τα κομματικά Μέσα υπερβαίνοντας και τον προϋπολογισμό που έκανε στην αρχή της χρονιάς, αλλά απαιτείται και Οικονομική Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και των κομματικών Μέσων και παράταση καμπάνιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Left Media A.E. έως 30 Νοεμβρίου 2025, με ενεργή εμπλοκή του κόμματος.



Μόνο με αυτά τα βήματα μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα διαθέτει βιώσιμα κομματικά Μέσα που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της Αριστεράς και δεν θα καλυφθούν και όλες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους.



Σημείωσε, επίσης, πως «μέσα στους τελευταίους 11 μήνες, η κατάσταση των κομματικών Μέσων έχει περάσει από το στάδιο της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας με χρέη πολλών εκατομμυρίων, σε αυτό της ελεγχόμενης σταθεροποίησης. Ενδυναμώθηκε το εμπορικό τμήμα, ανανεώθηκε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, μειώθηκαν και ρυθμίστηκαν τα χρέη».