Βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα με την «Ιθάκη» στο τυπογραφείο - «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»

Λίγο καιρό πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», οι μηχανές στο τυπογραφείο δουλεύουν ασταμάτητα.

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας μοιράστηκε και βίντεο, στο οποίο όπως γράφει «οι μηχανές δουλεύουν στο «φουλ»».

Λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι η «Ιθάκη» να βρεθεί στα βιβλιοπωλεία. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο φαίνεται να διαβάζει τον πρόλογο από το βιβλίο του για τις ανάγκες του audiobook. Το μεγαλύτερο μέρος του audiobook έχει ηχογραφηθεί από τον Αιμίλιο Χειλάκη, αλλά ο πρόλογος και ο επίλογος από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.