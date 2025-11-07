Καλό το audiobook και ο Μαμντάνι αλλά για τα ΕΛΤΑ θα ακούσουμε κάτι;

Το έως τώρα διαφημιστικό management της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα είναι πραγματικά εξαιρετικό.

Και η επιλογή του Αιμίλιου Χειλάκη - προσωπικού φίλου του κ. Τσίπρα - για την αφήγηση της ιστορίας του, ομολογουμένως ολόσωστη.

Καλό είναι το audiobook βέβαια ειδικά στην εποχή των νέων τεχνολογιών αλλά για τα ΕΛΤΑ θα ακούσουμε κάτι από τον πρώην Πρωθυπουργό; Υπό την έννοια δηλαδή ότι έκανε δήλωση ακόμα και για τη νίκη του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Γιατί έβλεπα χθες στη βουλή τον Σωκράτη Φάμελλο να μιλά για τα ΕΛΤΑ και πραγματικά τον λυπήθηκε η ψυχή μου.

«Επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 υποκαταστήματα και έγιναν απευθείας αναθέσεις πάνω από 40 εκ ευρώ. Αυτή ήταν η αριστερή αναδιάρθρωση και μας κατηγορείτε ότι εμείς κάνουμε τη δεξιά;» του απάντησε ο Πιερρακάκης που με ευκολία βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση υπενθυμίζοντας τα γνωστά περί ΕΛΤΑ, Υπερταμείου και ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν ξέρω βέβαια αν τα συγκεκριμένα επιχειρήματα- που λειτουργούν για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ -μπορούν να πείσουν και τους νεοδημοκράτες βουλευτές που δε βλέπω να κάθονται ιδιαίτερα ήσυχοι με αφορμή - και όχι αιτία - τα ΕΛΤΑ.