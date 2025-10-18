Από το πρωί της Παρασκευής, οπότε και εκδοτικός οίκος «Gutenberg» -που έχει αναλάβει την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα- έδωσε στη δημοσιότητα τον τίτλο του, που δεν είναι άλλος από την «Ιθάκη», το πανέμορφο νησί του Ιονίου έχει γίνει πρώτο σημείο αναφοράς στα κοινωνικά δίκτυα – και όχι μόνο.

Η επιλογή αυτή του πρώην πρωθυπουργού έχει βαθύτατους συμβολισμούς για τον ίδιο, καθώς ταυτίζει την ως τώρα πολιτική πορεία του με την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, την οποία ο ίδιος θεωρεί ως το μεγαλύτερο επίτευγμα του. Παράλληλα, όμως, ο μύθος της «Οδύσσειας», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, για να ολοκληρώσει τη «δουλειά» που άφησε στη μέση από το 2019 και μετά.



Από το Καστελλόριζο στην Ιθάκη



Απρίλιος 2010 - Ο Γ. Παπανδρέου από το Καστελλόριζο ανακοινώνει την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης / www.papandreou.gr

Η ταύτιση της ελληνικής κρίσης -που ξέσπασε σε πλήρη έκταση στα τέλη του 2009- με την «Οδύσσεια», δεν οφείλεται στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά στον Γιώργο Παπανδρέου.

Στις 23 Απριλίου του 2010, ήταν ο τότε πρωθυπουργός που από το Καστελλόριζο, ανακοίνωνε την είσοδο της χώρας στον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας και ένα παγκόσμιο οικονομικό «ντόμινο» με ανυπολόγιστες διαστάσεις.

Παρότι ο Γιώργος Παπανδρέου διαβεβαίωνε τους έλληνες ότι «γνωρίζουμε τον δρόμο για την Ιθάκη» και πως θα τα καταφέρουμε, έγινε σαφέστατο ότι ούτε η τότε κυβέρνηση, αλλά ούτε και οι δανειστές, είχαν πλήρη εικόνα για αυτό που έρχονταν. Η «Οδύσσεια» του ελληνικού λαού, είχε ξεκινήσει για τα καλά.



Επομένως, μετά 8 ολόκληρα χρόνια, στις 21 Αυγούστου, 2018, ήταν λογικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοίνωνε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, από την Ιθάκη. Εκεί που ήθελαν να καταλήξει εξ αρχής ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά δεν τα κατάφεραν για διαφορετικούς λόγους.

Αντίθετα, ο κ.Τσίπρας μπορεί να επαίρεται ότι εκείνος μπόρεσε να κάνει πράξει ότι δεν μπόρεσαν οι προκάτοχοι του και ότι ο ίδιος υποσχέθηκε. Ακόμα και αν δεν συνέβη με έναν νόμο, σε ένα άρθρο. Σημασία έχει ότι εκείνος το πέτυχε. Και αυτό θεωρεί ως το μεγαλύτερο επίτευγμα του, τα τεσσερισήμισι χρόνια που είχε στα χέρια του το «τιμόνι» της χώρας.

Από τη στιγμή που θέλησε να αφηγηθεί ο ίδιος τη δική του εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν την περίοδο 2015-2019, επέλεξε να δώσει τον τίτλο «Ιθάκη» στο βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Νοεμβρίου, θεωρώντας ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τα γεγονότα της εποχής.



Κοιτάζοντας πίσω, στη συνέντευξη που παραχώρησε προ ολίγων ημερών στην «Εφημερίδα των Συντακτών», θα μπορούσε να πει ότι κανείς ότι επί της ουσίας είχε «φωτογραφίσει» το τίτλο.



Περιγράφοντας τις «πιο όμορφες θάλασσες» στις ενδέχεται να «ταξιδέψει» ξανά με τους παλιούς του συνοδοιπόρους, μιλάει για τις ελληνικές θάλασσες.

«Του ήλιου και της δικαιοσύνης. Με φουρτούνες αλλά και πανέμορφα νησιά, με βραχώδεις επικίνδυνες ακτές και γαλήνια ακρογιάλια. Θάλασσες που για να τις ταξιδέψει κανείς χρειάζεται όχι μόνο τόλμη, αλλά και πείρα, και γνώση».



Αύγουστος 2018 - Ο κ. Τσίπρας από την Ιθάκη ανακοινώνει το τέλος των μνημονίων / Intime

«Κύκλωπες» και «Λαιστρυγόνες»



Καθίσταται, επίσης, σαφές πως το ταξίδι από το Καστελόριζο προς την Ιθάκη, μόνο εύκολο δεν ήταν. Αντίθετα, ήταν ιδιαίτερα επίπονο για τον ελληνικό λαό, που «πλήρωσε τον λογαριασμό» των μνημονίων – και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει να τον πληρώνει, αφού οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι είναι ακόμα ενεργοί.

Είχε, μάλιστα, να αντιμετωπίσει και αρκετούς αντιπάλους. Τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό της χώρας. Τους έχει περιγράψει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κατά το παρελθόν και αναμένεται να αναφερθεί σε εκείνους διεξοδικά, στο βιβλίο του.



Οι «Κύκλωπες», οι «Λαιστρυγόνες» και οι «Σειρήνες», κατά τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού, θα μπορούσαν να είναι αρχικά, οι ίδιοι οι δανειστές. Και κυρίως οι ευρωπαίοι ηγέτες εκείνης της εποχής, που ήθελαν να δώσουν ένα σκληρό «μάθημα» στους έλληνες, που τους αψήφησαν και ψήφισαν ένα κόμμα που υπόσχονταν το τέλος της λιτότητας.



Ήταν και ένα μάθημα προς όλους τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι θα έπρεπε να «παραδειγματιστούν» από τη μοίρα των ελλήνων και να μη σηκώσουν το ανάστημα τους. Να αποδεχθούν τα πάντα. Ακόμα και την «οικονομία του πολέμου» που απλώνεται πάνω σε όλη την ήπειρο στις μέρες μας και την οποία θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα.



Στο εσωτερικό, ο Αλέξης Τσίπρας τους συνδέει με εκείνους που έχει ονομάσει «Βάστα, Γερούν!». Όσους, δηλαδή, επεδίωκαν τη σκληρή στάση των δανειστών έναντι της κυβέρνησης τους, για να δικαιωθούν οι ίδιοι πολιτικά και να επιστρέψουν στην εξουσία μετά «βαΐων και κλάδων» - όπως, έγινε, εν τέλει.



Πώς θα τελειώσει αυτή η «Οδύσσεια»

Ιούνιος 2023 - Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο βήμα είχε ήδη γίνει / Imago

Αυτό που ακόμα δεν έχει αποσαφηνίσει ο ίδιος και ενδεχομένως να το κάνει στο βιβλίο του, είναι το αν οι «Σειρήνες», θα μπορούσαν να ήταν οι παλιοί του σύντροφοι που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015 και που ζητούσαν τη ρήξη με τους δανειστές και την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.

Και ο τελικός προορισμός;

Βάσει όλων των παραπάνω και με τη φημολογία για το νέο κόμμα να αποτελεί καθημερινό αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται τα Μέσα Ενημέρωσης, προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν το «ταξίδι» του Αλέξη Τσίπρα έχει και άλλους «προορισμούς» ή αν ολοκληρώνεται στην «Ιθάκη».



Στο ερώτημα αυτό, οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού δεν απαντούν – όπως, άλλωστε, δεν απαντούν ποτέ ανοιχτά τους τελευταίους μήνες σχετικά με το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού. Κάποιοι εξ αυτών, υπενθυμίζουν ότι η «Οδύσσεια» δεν ολοκληρώνεται με την άφιξη του Οδυσσέα στο νησί του.



Εκεί θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να εκδιώξει από το παλάτι τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Επομένως, εύλογα μπορεί κάποιος να υποθέσει πως αν το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας επιτέλεσε αυτό που ο ίδιος θεώρησε ως ύψιστο καθήκον του -την καθαρή έξοδο της χώρας από τα μνημόνια- τώρα ήρθε η ώρα να επανακάμψει στην πολιτική ζωή της χώρας, πετυχαίνοντας κάτι που κανένας πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης δεν κατάφερε.



Ακόμα και με μια μικρή χρονική καθυστέρηση, μερικών ετών…