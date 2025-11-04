Παύλος Μαρινάκης: Επικοινωνιακή και επιχειρησιακή αστοχία τα ΕΛΤΑ – Ο Τσίπρας «δραπέτευσε»

Ο Παύλος Μαρινάκης, αναγνώρισε σοβαρές αστοχίες στον χειρισμό της υπόθεσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επιρρίπτοντας ευθύνες στην απελθούσα διοίκηση. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας την αποχώρησή του από τη Βουλή ως «δραπέτευση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Action 24, χαρακτήρισε ως «αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή και επιχειρησιακή αστοχία» την υπόθεση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Ανέφερε ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν μια «νευραλγική υπηρεσία» και υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το 2018 και μετά ήταν της διοίκησης του Οργανισμού, καθώς τα ΕΛΤΑ λειτουργούν υπό το Υπερταμείο. Επιρρίπτοντας την ευθύνη στην απελθούσα διοίκηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Έπρεπε τα ΕΛΤΑ να προχωρήσουν σε διάλογο με την κοινωνία και τα κόμματα πριν ανακοινώσουν την απόφαση, καθώς η διοίκηση την απόφαση από την ουσία.

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, καθώς δεν έχει την λογική «του να είμαστε ευχάριστοι στα αυτιά των πολιτών», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά αυτή τη λογική στο παρελθόν.

Η δέσμευση της κυβέρνησης και ο ρόλος των βουλευτών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι «κανένας συμπολίτης δεν θα μείνει χωρίς κάλυψη», είτε με σημεία εξυπηρέτησης είτε μέσω του ταχυδρόμου. Επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας συνταξιούχος χωρίς σύνταξη, κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά».

Εκτίμησε ότι σε τρεις μήνες πρέπει να υπάρξει διάλογος, να ακουστούν όλες οι απόψεις και να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία για την εξυγίανση των ταχυδρομείων. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει το κλείσιμο των καταστημάτων, καθώς τα ΕΛΤΑ «εκσυγχρονίζονται» και η αλλαγή είναι μονόδρομος.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις, υπερασπίστηκε τις «σοβαρές επιφυλάξεις» που εξέφρασαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ιερός ο ρόλος του βουλευτή» ως κρίκος της αλυσίδας που πρέπει να ενημερώνεται.

Σχετικά με τα 200 εκατ. ευρώ που εισέπραξαν τα ΕΛΤΑ και την αποτυχία να καταστούν ανταγωνιστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο απολογισμός θα γίνει στις εποπτικές αρχές και η διοίκηση του Οργανισμού πρέπει να απαντήσει.

Αιχμές για Τσίπρα: «Δραπέτευσε» από τη Βουλή

Σχολιάζοντας την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός. Δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα από το rebranding ενώ η κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντά σε συγγραφείς είπε με σαφή επικριτική διάθεση προς το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού αλλά και την επικοινωνιακή επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτηση από την βουλευτική έδρα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ‘δραπέτευσε’ από την Βουλή. Επέλεξε να αποχωρήσει», είπε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό.

Πρόσθεσε ότι το βιβλίο ότι θα είναι «ευχάριστο ανάγνωσμα έστω και ως μυθιστόρημα», ενώ εκτίμησε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας με την αλήθεια έχει τσακωθεί».

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι «το τρίτο μνημόνιο ήταν το πιο αχρείαστο και το πιο μεγάλο», αφήνοντας ευρύτερες αιχμές για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019.

Εγκληματικότητα και οπλοφορία

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τη βεντέτα στα Βορίζια και την εγκληματικότητα στην Κρήτη, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ακούγεται λογικό να αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις για την οπλοφορία/οπλοκατοχή και το ποινικό πλαίσιο.

Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανιστεί η εγκληματικότητα», τονίζοντας ότι η αστυνομία θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκατασταθεί η νομιμότητα.