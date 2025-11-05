ΕΛΤΑ: Στον Πιερρακάκη δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εποπτεία του νέου σχεδίου εξυγίανσης

Σε πρωτοβουλίες εκτόνωσης της πρωτοφανούς έντασης, που επικράτησε τα τελευταία 24ώρα στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και κορυφώθηκε κατά την προχθεσινή, εκρηκτική, τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους «γαλάζιους» βουλευτές και τους συναρμόδιους για τα ΕΛΤΑ προχωρά από χθες το Μέγαρο Μαξίμου.

Στον Πιερρακάκη η εποπτεία της εξυγίανσης των ΕΛΤΑ

Της παραίτησης του κ. Σκλήκα, πάντως, προηγήθηκε διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη και των Υπουργών Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί αντιπαραγωγικό και εν πολλοίς άχαρο το πινγκ πονγκ των προηγούμενων ημερών περί αρμοδιοτήτων με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει πως το project της εξυγίανσης των ΕΛΤΑ ουδέποτε επικοινωνήθηκε προς την ελληνική κοινωνία. Όπως είναι, εξάλλου, σε θέση να γνωρίζει το flash.gr, κατά την κυβερνητική σύσκεψη συνομολογήθηκε πως εφεξής την υψηλή επιστασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, που θα τρέξει το Υπερταμείο, θα έχει το Υπουργείο Οικονομικών.

Η κυβέρνηση κέρδισε χρόνο, οι βουλευτές νίκησαν...

Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ κατέστη περίπου αναπότρεπτη εξέλιξη μετά τα σφοδρά πυρά, που δέχθηκε από δεκάδες βουλευτές της συμπολίτευσης, πληρώνοντας κατ' ουσίαν το μάρμαρο της άστοχης επικοινωνιακής διαχείρισης, όπως επεσήμαναν σε διαφορετικούς τόνους τις προηγούμενες ώρες κεντρικά κυβερνητικά στελέχη, όπως οι Κωστής Χατζηδάκης και Παύλος Μαρινάκης.

«Η παραίτηση δε σημαίνει υπαναχώρηση, άλλο παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση, αυτή θα ολοκληρωθεί κανονικά» διεμήνυσε χθες μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δίνοντας το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων. Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος εξηγεί στον flash.gr ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτελεί πρόδηλα συνθήκη επιβίωσης για την ίδια την επιχείρηση. Η ίδια πηγή επισημαίνει πως είναι επιβεβλημένο να επικοινωνηθεί με τον επαρκέστερο δυνατό τρόπο ότι αλλάζει άρδην το business plan των ΕΛΤΑ: από το «ο πολίτης στο χώρο των ΕΛΤΑ» πάμε στο «τα ΕΛΤΑ στο χώρο του πολίτη». Επ' αυτού ο κ. Μαρινάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η απελθούσα διοίκηση των ΕΛΤΑ «έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, δηλαδή αποφασίστηκε το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς διάλογο με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία», προαναγγέλλοντας κατ ουσίαν εξαντλητικό διάλογο με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία.

Στην πραγματικότητα στον πυρήνα της στρατηγικής της κυβέρνησης βρίσκεται η παραδοχή ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι γαλάζιοι βουλευτές δεν διαφωνούν επί της αρχής με την αναγκαιότητα εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, προκειμένου «αυτά να μη σκάσουν σε λίγους μήνες στα χέρια της κυβέρνησης», όπως το θέτει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος και παρά την εκπεφρασμένη εναντίωση αρκετών εξ αυτών με τον δρομολογούμενο σχεδιασμό του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Όπως σημειώνει στο flash.gr έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως τις τελευταίες ώρες διαμορφώνεται μία ευνοικότερη συνθήκη ως προς τους μελλοντικούς χειρισμούς στο θέμα των ΕΛΤΑ: από τη μία η κυβέρνηση αγόρασε πολύτιμο χρόνο, ώστε να θέσει τις κυοφορούμενες αλλαγές στο επίκεντρο ενός συντεταγμένου διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και από την άλλη η παραίτηση Σκλήκα, που ερμηνεύεται ως μία άτυπη νίκη της γαλάζιας ΚΟ, εφοδιάζει με επιχειρήματα τους βουλευτές της ΝΔ, ώστε να κατευνάσουν σε πρώτη φάση τις αντιδράσεις των ψηφοφόρων τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr από την κυβέρνηση δεν αποκλείουν, όπου διαπιστωθεί πως υπάρχει πραγματική ανάγκη, να παραμείνουν σε λειτουργία ορισμένα, πλην όμως πολύ λίγα, από τα προς κλείσιμο 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ μετά το πέρας της περιόδου της διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές.