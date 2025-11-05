Η Ειρήνη είναι οφσάιντ

Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που ανήκουν στους «Βασιλικότερους του βασιλέως».

Ξέρετε τώρα. Είμαι δυο βήματα πιο μπροστά από το «αφεντικό» που αν ζητήσει μια ώρα υπερωρία εγώ θα κάνω τρεις και θα φροντίσω να το μάθει κιόλας για να είμαστε όλοι καλά.

Με τα ΕΛΤΑ η κατάσταση στη ΝΔ ξέφυγε πραγματικά και δεν ξέρω αν τα πνεύματα θα ηρεμήσουν γρήγορα παρά τις εκτονωτικές κινήσεις που έκανε χθες όλη μέρα το ΜΜ. Και κάπου εκεί, τσουπ, η Ειρήνη Αγαπηδάκη - Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας - με ένα μεγάλο κείμενο στο FB να γράφει για το πόσο αναγκαία είναι η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ σε μια εποχή που όλα γύρω μας αλλάζουν.

Ως εδώ όλα καλά. Αλλά είπαμε οι «Βασιλικότεροι του βασιλέως».

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού, μπορούμε να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας, την ώρα που η πλειονότητα των συναλλαγών έχει ήδη φύγει από τον γκισέ, κάποιοι δίνουν τη μάχη των ΕΛΤΑ (...) Τα πράγματα είναι απλά. Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε».

Δεν ξέρω εάν η κ. Αγαπηδάκη μέσα σε εκείνους που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει και τους περίπου 100 βουλευτές της ΝΔ που εξεγέρθηκαν και με την απόφαση και με τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Θα έχει ενδιαφέρον όμως στις επόμενες εκλογές όπου η κ. Αγαπηδάκη θα ζητήσει τον σταυρό στον Β2 Δυτικό Τομέα να συζητήσει με τους υποψήφιους ψηφοφόρους της για το θέμα γιατί απ΄ότι είδα στη λίστα έκλεισαν ήδη τα υποκαταστήματα σε Άνω Λιόσια, Χαϊδάρι και Καματερό.