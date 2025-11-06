Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: «Έγιναν λάθη, αλλά αδικούμε όσα πετύχαμε»

Στο ΟΤ Forum «Η Επιχείρηση του Μέλλοντος», ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε ανοιχτά για τα λάθη, τις παραλείψεις και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης σε ΕΛΤΑ και φορολογικό μέτωπο.



«Η συζήτηση για τα ΕΛΤΑ αδικεί όλα όσα έχουν γίνει έως τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπήρξαν επικοινωνιακά και επιχειρησιακά λάθη. Ο υπουργός παραδέχθηκε πως έλειψε η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ωστόσο τόνισε πως ο οργανισμός πρέπει να είναι κερδοφόρος για να συνεχίσει να επιτελεί τον κοινωνικό του ρόλο, όπως επιβάλλει και η κοινοτική νομοθεσία.

Νέες παρεμβάσεις για το δημογραφικό

Στρέφοντας το βλέμμα στο νέο φορολογικό σύστημα, ο Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά το αναγνωρίζει και αυτό είναι μια αρχή. «Στην Ελλάδα αργήσαμε πάρα πολύ», ανέφερε με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί πως έρχονται νέες παρεμβάσεις στον οικονομικό σχεδιασμό.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ανενεργά κοινωφελή ιδρύματα και την αναξιοποίητη περιουσία τους, υπογραμμίζοντας πως σήμερα υπάρχουν περίπου 2.000 ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές. «Η ενεργοποίηση αυτής της περιουσίας θα μπορούσε να αποδώσει σημαντικούς πόρους και κοινωνικό όφελος», σημείωσε.