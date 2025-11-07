Υπερταμείο: Διάλογος για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ μετά τη «θύελλα» - Όλο το σχέδιο

Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, ανάμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, και τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Η συνάντηση έλαβε χώρα μετά τον σάλο που προκάλεσε η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων και τις εξελίξεις που οδήγησαν στην παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν οι τρεις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπερταμείου για το μέλλον των ΕΛΤΑ:

Ενίσχυση της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το πλάνο αναδιάρθρωσης, ώστε να εντοπιστούν και να επιλυθούν οι προκλήσεις.

Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και τις νέες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.

Επιτάχυνση του μετασχηματισμού βάσει της ήδη χαραγμένης στρατηγικής.

Ο κ. Παπαχρήστου αναγνώρισε ότι ο αρχικός σχεδιασμός των ΕΛΤΑ δεν έλαβε επαρκώς υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης και προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών. Δεσμεύτηκε, επομένως, για εκτενή διαβούλευση με θεσμικούς φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και για διερεύνηση συνεργασιών με την τοπική κοινωνία.

Ψηφιακή εποχή και νέα δεδομένα

Τα ΕΛΤΑ εφαρμόζουν ήδη ένα στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού, με θετικά αποτελέσματα:

- Συνένωση ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεύτερο πόλο στον κλάδο.

- Επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν real-time παρακολούθηση των υπηρεσιών.

- Εξοπλισμός ταχυδρόμων με φορητά τερματικά και εκτυπωτές για κατ’ οίκον εξυπηρέτηση.

- Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, με εξοικονόμηση 55.000 ευρώ ετησίως από τη μεταστέγαση γραφείων και οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης.

- Συνεργασία με την Alpha Bank για την προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών.

- Ανάκτηση μεγάλων εταιρικών πελατών από τον τραπεζικό και τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

- Διεύρυνση ωραρίου σε 11 πόλεις και νέα εφαρμογή ELTA FastPost για προγραμματισμό ραντεβού.

- Τοποθέτηση έξυπνων θυρίδων (PostBox) σε όλη την Ελλάδα.

- Ενίσχυση στόλου οχημάτων για καλύτερη διανομή.

Προσαρμογή στις αλλαγές της ταχυδρομικής αγοράς

Τα ΕΛΤΑ λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η ταχυδρομική αγορά είναι πλήρως απελευθερωμένη και δεν επιδέχεται κρατικές ενισχύσεις ενώ η αλληλογραφία έχει μειωθεί έως και 90%. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός στις ταχυμεταφορές αυξάνεται ραγδαία και οι πολίτες απαιτούν ταχύτητα και ακρίβεια στην εξυπηρέτηση. Η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση αντικαθιστά τα φυσικά καταστήματα και την ίδια ώρα, σήμερα, το 92% των συντάξεων και το 90% της αλληλογραφίας παραδίδονται στο σπίτι.



Το επόμενο τρίμηνο θα είναι κρίσιμο για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή των ΕΛΤΑ, που θέτουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού και τη διατήρηση της ταχυδρομικής κάλυψης σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον απερχόμενο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού του οργανισμού. Η παραίτησή του, όπως τονίστηκε, έγινε για λόγους ευθιξίας και διευκόλυνε τη συνέχιση του πλάνου αναδιοργάνωσης.

Δέσμευση Υπερταμείου - Τι θα γίνει με τα 158 καταστήματα

Το Υπερταμείο δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ομαλή συνέχεια του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, στον σεβασμό των πολιτών και στην προώθηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου ταχυδρομείου για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Επίσης, έγινε κουβέντα για τις εναλλακτικές ενδεικτικές λύσεις που μπορούν να αξιολογηθούν για τα 158 καταστήματα που απομένουν και θα τεθούν προς συζήτηση. Σε συνεργασία με την τοπική επιχειρηματικότητα, υπό την κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης -όπου είναι εφικτό- θα αναζητηθούν υφιστάμενες οντότητες όπως καταστήματα μέσω των οποίων θα μπορούν να παρέχονται αντίστοιχες υπηρεσίες, σε συνεργασία και με την τεχνογνωσία των ΕΛΤΑ. Ο ρόλος των δήμων είναι σημαντικός καθώς γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν.