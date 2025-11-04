Μάριος Τέμπος: Αυτός είναι ο νέος μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα

Νέος μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ αναλαμβάνει ο Μάριος Τέμπος,μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όπως αποφάσισε σήμερα (4.11.2025) το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Η απόφαση του Υπερταμείου, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, σηματοδοτεί την επιλογή μιας λύσης «συνέχειας και σταθερότητας» ενόψει των σαρωτικών αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον οργανισμό.

Ο κ. Τέμπος, ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ , θα παραμείνει μεταβατικός επικεφαλής για τουλάχιστον τρεις μήνες. Η χρονική αυτή περίοδος συμπίπτει με την παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο ορισμένων καταστημάτων του δικτύου.

Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος: Το προφίλ του Μεταβατικού CEO

Ο Μάριος Τέμπος έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε κρίσιμους τομείς του επιχειρείν, όπως ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός, το procurement (προμήθειες) και οι πωλήσεις.

Προηγούμενη Εμπειρία: Προέρχεται από τον Όμιλο Olympia (συμφερόντων Πάνου Γερμανού), όπου κατείχε την επιτελική θέση του Business Transformation Leader στην εταιρεία Public . Είχε επίσης διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Προέρχεται από τον (συμφερόντων Πάνου Γερμανού), όπου κατείχε την επιτελική θέση του στην εταιρεία . Είχε επίσης διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία. Εξειδίκευση: Έχει συντονίσει σημαντικά προγράμματα αναδιοργάνωσης και λειτουργικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη συμβολή σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης πωλήσεων.

Έχει συντονίσει σημαντικά προγράμματα αναδιοργάνωσης και λειτουργικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη συμβολή σε έργα και βελτιστοποίησης πωλήσεων. Σπουδές: Είναι κάτοχος Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ανάληψη των καθηκόντων του σύμφωνα με πληροφορίες απο το Υπερταμείο, σηματοδοτεί τη συνέχεια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ, με κύριο βάρος στην ψηφιακή μετάβαση και στη βιώσιμη λειτουργία.