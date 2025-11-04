Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα των ΕΛΤΑ - Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Βουλής

Παραιτήθηκε τελικά ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γρηγόρης Σκλήκας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, μετά τα όσα έγιναν στη μαραθώνια τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι ζήτησαν επιτακτικά την απομάκρυνση του. Επισήμως βέβαια η κυβέρνηση δείχνει το Υπερταμείο ως το αρμόδιο για τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις που αφορούν στο ΕΛΤΑ.

Τι λέει στην επιστολή του

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, αναφέρει μεταξύ άλλων πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Σε ανακοίνωση του το Υπερταμείο αναφέρει: «Kοινοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΕΛΤΑ ΑΕ κ. Γρηγόριου Σκλήκα, με την οποία θέτει στη διάθεση της εταιρίας την παραίτησή του. Τα εταιρικά όργανα της ΕΕΣΥΠ θα συγκληθούν για την αποδοχή της παραίτησης.

Ο κ. Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023. Το Υπερταμείο τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.»

Η επιστολή του Γρηγόρη Σκλήκα:

«Αθήνα, 4-11-2025



Προς

Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο

των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση

Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο



Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,



Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.



Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.



Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.



Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.



Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς.

Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.»

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Βουλής

Το θέμα Σκλήκα αλλά και η διαχείριση που θα κάνει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση συζητήθηκε στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου ενώ αργότερα αναμένονται δηλώσεις από τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά για το πως τελικά θα προχωρήσει η κυβέρνηση με το θέμα των ΕΛΤΑ.

Στη Βουλή την ίδια ώρα επικρατεί αναβρασμός καθώς η προγραμματισμένη για τις 13:00 συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ αναβάλλεται έπειτα από την παραίτηση του κ. Σκλήκα κάτι το οποίο είχαν ζητήσει με επιμονή από χθες οι «γαλάζιοι» βουλευτές.

Το ζητούμενο βέβαια για την κυβέρνηση είναι το ποιος θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση προκειμένου να τρέξει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που κατά το Μέγαρο Μαξίμου θα πρέπει να υλοποιηθεί «με σωστό τρόπο» για να μην οδηγηθούν τα ΕΛΤΑ σε αδυναμία καταβολής μισθοδοσίας ακόμα και κλείσιμο από τη στιγμή που οι «γαλάζιοι» βουλευτές ζήτησαν όχι μόνο την παραίτηση του κ. Σκλήκα αλλά και την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου θεωρώντας ότι το όλο ζήτημα δεν αφορά μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση.