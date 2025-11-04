Κακλαμάνης για ΕΛΤΑ: «Ήρθαν έξαλλοι στο γραφείο μου πάνω από 30 βουλευτές της ΝΔ»

Για το θέμα των ΕΛΤΑ που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των βουλευτών αλλά και έντονη κοινωνική αποδοκιμασία, τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».



Ξεκίνησε με μία συναισθηματική αναφορά σε μια προσωπική ανάμνηση, όντας ο ίδιος παιδί στην Άνδρο, που άκουγε τον ταχυδρόμο να φωνάζει στη μητέρα του πως έχει γράμμα από τον πατέρα του, που ήταν καπετάνιος. Βεβαίως, έσπευσε να τονίσει ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα μπορούσαν να είναι σήμερα, 60 χρόνια μετά, τα ίδια με τότε.

«Από κει και πέρα όμως», συνέχισε με νόημα, «όταν αγγίζεις ένα θέμα που έχει κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός». Συμπλήρωσε δε, πως μετά από την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δεκάδων βουλευτών της ΝΔ, συγκάλεσε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τη συνεδρίαση των δυο συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής, στην οποία θα παρευρεθεί και η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Παρήλασαν 30 βουλευτές του κόμματός μου από το γραφείο μου σε έξαλλη κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά. «Άρα, δεν είχα άλλον δρόμο από το να κάνω χρήση του προνομίου που έχω να συγκαλώ εκτάκτως επιτροπές για τέτοια θέματα. Αυτό που μπορούσα να κάνω ως Πρόεδρος το έκανα».

Ερωτηθείς αν η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα πρέπει να πάρει πίσω το σχέδιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε: «Είμαι πολιτικός αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Αλλά τεχνοκράτης και χωρίς πολιτικό περίβλημα, είναι λάθος». Με «κοινωνική ενσυναίσθηση δηλαδή», σχολίασε ο Παναγιώτης Στάθης για να πει ο Πρόεδρος της Βουλής «ακριβώς».