«Πρόβα» επιστροφής από τον Τσίπρα στο Παλλάς: «Αυτοοργάνωση παντού για την Ελλάδα που μας αξίζει»

Φωτιά» στο πολιτικό τοπίο βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς προχώρησε σε κάλεσμα αυτοοργάνωσης προς τους προοδευτικούς πολίτες, δείχνοντας καθαρά πως προχωράει με ρυθμούς ταχύτερους του αναμενόμενου στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, που θα επιχειρήσει να «διεμβολίσει» τη Νέα Δημοκρατία.

«Απαιτείται η επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης»

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα καθαρό στίγμα για τις άμεσες πρωτοβουλίες που πρόκειται να πάρει για την επάνοδό του στο πολιτικό προσκήνιο.

«Η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες.

Έναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε:

«Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης. Με στόχο όχι να αναπαράγει ελίτ και γραφειοκρατίες σε κομματικά αξιώματα, αλλά να γίνει ξανά πρωταγωνιστική δύναμη, για τον λαό και για τον τόπο».

«Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες.

Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές.

Αυτό είναι σήμερα το καθήκον κάθε αριστερού, προοδευτικού, δημοκρατικού πολίτη.

Να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με το λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν.

Να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

«Θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά όχι ρεζερβέ για την πρώτη θέση»

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών.

Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.

Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν.

Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας. Όχι προνόμια και αξιώματα.

Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή.

Αυτό χρειαζόμαστε.

Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα:

Δεν πάει άλλο!

Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη !

Και μπορούμε !

Και δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι.

Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας.

Αλλά και με την απόφαση να μην παραιτηθούμε από το όραμα, το στόχο, το σχέδιο, μιας Ελλάδας που αξίζει στην ιστορία και τους πολίτες της.

Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης:

Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας.

Έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Δεν θα απολογηθώ σε αυτούς που έκαναν τον φόνο»

Λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, στην οθόνη που είχε στηθεί στο φόντο της σκηνής, προβλήθηκε το «ταξίδι» του Αλέξη Τσίπρα μέσα στα χρόνια σε εικόνες, με έμφαση την επαφή του με τους πολίτες.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ στο θέατρο Παλλάς. Τους εκατοντάδες που ήρθαν εδώ και τους χιλιάδες που μας βλέπουν από το live streaming», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβαίνοντας στο βήμα του «Παλλάς», εν μέσω χειροκροτημάτων, ενώ απηύθυνε ευχαριστίες στους ομιλιτές, τους παρουσιαστές της εκδήλωσης αλλά και τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

«Δεν έχω σκοπό να απολογηθώ σε εκείνους που -ας μου επιτραπεί τη φράση- διέπραξαν τον φόνο και τώρα μας κατηγορούν. Αναφέρομαι σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα.

«Μια νέα ηθική διακυβέρνησης»

«Η πατρίδα μας χρειάζεται περισσότερο από καθετί μία νέα ηθική διακυβέρνησης. Που δεν θα εκλαμβάνει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και την κοινωνική πλειοψηφία, ως φυσικό φαινόμενο.

Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους.», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Χρειάζεται ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, ένα ολιστικό σχέδιο αναγέννησης που θα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες την ανάπτυξη, την αναδιανομή, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα».

«Οι κατέχοντες να στηρίξουν περισσότερο»

«Για να γίνουν πειστικές κι εφαρμόσιμες οι δίκαιες πολιτικές ανάπτυξης υπάρχει μια βασική προϋπόθεση:

Να μοιραστούμε δίκαια τα βάρη που απαιτούνται για την αναγέννηση της πατρίδας. Και δικαιοσύνη εδώ σημαίνει ένα πράγμα: Οι έχοντες και κατέχοντες οφείλουν να στηρίξουν αναλογικά περισσότερο.

Σήμερα συμβαίνει το ανάποδο: Στηρίζουν τη κερδοφορία και τα πλούτη τους οι μη προνομιούχοι.

Αυτό πρέπει επιτέλους να αντιστραφεί», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Να αντισταθούμε στην Ευρώπη της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών»

«Χρειαζόμαστε νέα εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε εντελώς αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά», δήλωσε ο Αλέξης Τίπρας, αναφερόμενος στη θέση και το ρόλο της χώρας στο διεθνές σκηνικό.

«Η Ελλάδα καλείται να είναι παράγοντας ειρήνης και όχι εν δυνάμει εμπόλεμη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Να σταθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή αλλά και απέναντι στην αντιρωσική υστερία.

Η Ελλάδα οφείλει να πάρει καθαρή θέση απέναντι στη γενοκτονία της Γάζας και την πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή. Να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και τα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης.

Η Ελλάδα επιβάλλεται να αντισταθεί στην Ευρώπη της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος του κοινωνικού κράτους.

Της φαλκίδευσης της δημοκρατίας από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Της απαξίωσης των αξιών που υπήρξαν θεμέλιο της ενωμένης Ευρώπης από τον κυνισμό των πολυεθνικών, τους εθνικούς εγωισμούς, την αγριότητα της άκρας Δεξιάς που απλώνεται επικίνδυνα στην ήπειρό μας.

Μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης -αυτός πρέπει να είναι ο δικός μας στόχος», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ένα μεγάλο πολιτικό Bing Bang»

Για την «ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης» μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι δεν το εννοεί «με την έννοια της αλλαγής του Συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του πολιτεύματος».

«Αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική.

Με την έννοια της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατία.

Την αναβάθμιση του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών.

Την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και του πλουραλισμού στην ενημέρωση.

Την ενίσχυση της λογοδοσίας της εξουσίας.

Την ισχυροποίηση του Κράτους Δικαίου.

Αλλά κυρίως με ένα σοκ Δημοκρατίας, γιατί Δημοκρατία δεν είναι μόνο κανόνες και θεσμοί, είναι και το λαϊκό φαντασιακό, το όραμα, τα συναισθήματα της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή».

«Η κυβέρνηση δεν έχει αντίπαλο»

«Αυτή η νέα Μεταπολίτευση δε μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος.

Κανένα δημοκρατικό σύστημα δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έλεγχο και χωρίς εναλλακτική στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Κι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη.

Γιατί; Γιατί δεν έχει αντίπαλο», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ποιοι δίνουν το παρών

Στην εκδήλωση παραβρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος, όλοι σχεδόν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και ο Παύλος Πολάκης, ο Αλέξης Χαρίτσης και στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Συνολικά στην εκδήλωση βρίσκονται 31 βουλευτές, από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά αλλά και ανεξάρτητοι.

Στις πρώτες σειρές ξεχωρίζει η άδεια θέση με το όνομα του Αλέκου Φλαμπουράρη και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.