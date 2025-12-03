«Καρφιά» Μαρινάκη σε Τσίπρα: Σκόρπισε το κόμμα του κι έγραψε βιβλίο για να μαζέψει πίσω ίδια πρόσωπα

Με «ανέκδοτο» παρομοιάζει το «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έριξε «καρφιά» κατά του πρώην πρωθυπουργού σχολιάζοντας την εκδήλωση στο Παλλάς και την ομιλία του.

Με μια «καυστική» δήλωση ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «σκόρπισε» τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά με το βιβλίο επιχείρησε να «μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα».

Ακολουθεί ολόκληρη η (γραπτή) δήλωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του.

»Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των "παρα- υπουργείων Δικαιοσύνη", των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

»Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το "rebranding" του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».