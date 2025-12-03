Μια άδεια θέση και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη στην πρώτη σειρά του «Παλλάς».

Από τις προετοιμασίες για την παρουσίαση της «Ιθάκης» και την χωροθεσία των προσκεκλημένων ξεχωρίζει η φωτογραφία του Γιάννη Κέμμου με τη θέση του Αλέκου Φλαμπουράκη.

Ανάμεσα στη θέση της Μπέττυς Μπαζιάνα και σε αυτήν της πολυαγαπημένης του συζύγου, Εύης, εκείνη του Αλέκου Φλαμπουράρη για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώντας τον.