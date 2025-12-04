Το «καρφί» Φάμελλου στον Τσίπρα: «Υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και προσωπικές επιδιώξεις»

Έμμεση πλην όμως σαφή απάντησηστις χθεσινοβραδινές αιχμηρές αναφορέςτου Αλέξη Τσίπρα για τα κόμματα της Κεντροαριστεράς, έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.



Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως από την πρώτη ημέρα της εκλογής του δήλωσε «πόσο επικίνδυνη» είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μίλησε με θάρρος για την υπέρβαση των κομματικών εγωισμών.



«Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις. Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας. Και υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια «καλύτερη αντιπολίτευση», αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση», ανέφερε με νόημα ο Σωκράτης Φάμελλος



Ο ίδιος επεσήμανε πως έχει ασκήσει κριτική στις καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις, επέμεινε ωστόσο στην ανάγκη για προοδευτική απάντηση στη δεξιά. «Επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αυτή είναι η απάντηση και η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει δυνάμεις και να διαμορφώσει ένα κοινό προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα», υποστήριξε.