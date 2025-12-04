Τσίπρας:Το «Παλλάς» έδειξε ότι κρατά τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ-Περιοδείες και πρόγραμμα μετά την «Ιθάκη»

Μια εντελώς νέα πραγματικότητα υπάρχει από το βράδυ της Τετάρτης, στην ευρύτερη Κεντροαριστερά και εν γένει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε -επί της ουσίας- την ίδρυση νέου φορέα, ζητώντας να ληφθούν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση από «τα κάτω» και όχι από «τα πάνω», μέσω κινήσεων αυτοοργάνωσης στις πόλεις και τις γειτονιές.

Φαίνεται, ότι στο να λάβουν «σάρκα και οστά» αυτές οι πρωτοβουλίες, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν το επόμενο διάστημα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε πολλές πόλεις της χώρας, για την «Ιθάκη», τις οποίες έχει στα «σκαριά» ο πρώην πρωθυπουργός.



Αυτοοργάνωση… με την «Ιθάκη»



Όσοι έχουν επικοινωνία με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, γνωρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα κόμμα με τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης που συνηθίζεται στην Ελλάδα, από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Και χθες, κατέστη απολύτως ξεκάθαρο. Θέλει να προσδώσει κινηματικά χαρακτηριστικά, δίνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στους υποστηρικτές του, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν στοιχειώδη οργανωτική εμπειρία, από τη συμμετοχή τους στον ΣΥΡΙΖΑ τα κλειδιά του οποίου, όπως φάνηκε χθες βράδυ, κρατά ακόμα αφού σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα βρέθηκε στο «Παλλάς» για να ακούσει τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τα κόμματα που εκφράζουν τον προοδευτικό χώρο έχουν κλείσει τον κύκλο τους...



Χρειάζεται, όμως, να προσφέρει και ο ίδιος μια χείρα βοηθείας σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό θα γίνει στη μαζική μορφή του μέσω της «Ιθάκης». Ο πρώην πρωθυπουργός, με αφορμή προσκλήσεις που δέχεται ανά την Ελλάδα, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκδηλώσεις αντίστοιχες με εκείνες της Αθήνας, σε όλη την περιφέρεια.



Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με αυτές τις κινήσεις αυτοοργάνωσης. Επίσης, δεν αποκλείεται να ανοίξει και ένας κύκλος επαφών και συναντήσεων με αυτές τις πρωτοβουλίες που θα προκύψουν, που θα μπορούσαν να αποκτήσουν και πανελλαδικό συντονισμό.



Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι άμεσα θα τεθεί σε εφαρμογή και η συγγραφή του προγράμματος Τσίπρα. Και πρωτεύοντα ρόλο θα έχει, μεν, το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου, όμως θα εμπλουτιστεί με προτάσεις από τις αυτοοργανωμένες ομάδες.

Δεν έκλεισε «πόρτες», δεν «καίγεται» για τους πρώην



Ένα ακόμα σημείο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι η κριτική που άσκησε στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και αν για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, το «καρφί» ήταν ξεκάθαρο, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, άφησε ανοιχτή την «πόρτα».

Τους «λογαριασμούς» του με το παρελθόν και με τα πρόσωπα που θεωρεί ότι δεν έχουν θέση στη νέα προσπάθεια, τους έκλεισε με την «Ιθάκη». Παράλληλα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι τα κόμματα αυτά έκλεισαν τον κύκλο τους. Όμως, για τα στελέχη τους σημείωσε πως με την παρουσία τους, έκαναν «μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι». Χωρίς, όμως, να υπόσχεται «ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν».