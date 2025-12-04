Μαραντζίδης: «Ο Τσίπρας είναι βροχή στην ξηρασία της κεντροαριστεράς»

Παραλληλισμούς με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου έκανε ο Νίκος Μαραντζίδης- μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα - μιλώντας για τον πρώην πρωθυπουργό και το πολιτικό πλαίσιο που παρουσίασε στο «Παλλάς» για το επόμενο βήμα του με τη δημιουργία νέου κόμματος.

«Θα ρωτούσατε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1973 γιατί δεν έκανε πράγματα το 1955; Γίνονται τώρα γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή, ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός μια χρεοκοπημένης χώρας υπό τον ζυγό των μνημονίων, δεν ήταν σε κανονικές συνθήκες» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαραντζίδης εκτιμώντας πως και ο Ανδρέας Παπανδρέου ηττήθηκε τρεις φορές πριν νικήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. «Θα ηττηθεί όσο φορές χρειάζεται για να νικήσει γιατί αυτή είναι η ελπίδα» είπε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε «χαρισματικό» τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για «διαδικασίες επανίδρυσης του χώρου μέσω της αυτοοργάνωσης» και ξεκαθάρισε, στη γραμμή Τσίπρα, πως δεν υπάρχουν «πριβέ θέσεις» για κανέναν.

Επανέλαβε δε ότι η αντιπολίτευση είναι στάσιμη και δεν μπορεί να εκφράσει μια δυναμική προοπτική παρά τη φθορά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο Τσίπρας όπως είναι ένας φίλος μου, είναι σαν την βροχή στην κατάσταση ανομβρίας και ξηρασίας στην κεντροαριστερά» είπε χαρακτηριστικά.