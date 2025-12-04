Μαρινάκης για Τσίπρα: Αποτυχημένο reunion, να πάρει θέση το ΠΑΣΟΚ αν τον θεωρεί συνομιλητή του

«Δεν είδα κανένα rebranding ούτε κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της παρουσίασης ούτε κατά την παρουσίαση. Περισσότερο έμοιαζε η χθεσινή εκδήλωση με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Γιατί αποτυχημένο; Γιατί όταν μετά από 10 - 20 χρόνια μαζευόμαστε παλιοί συμμαθητές, συμφοιτητές, το κυριότερο πράγμα που κάνουμε είναι και μια, με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού, αυτοκριτική. Reunion, όπου μαζεύονται μετά από χρόνια και μάλιστα μετά από δύο χρόνια -δεν είναι ότι έλειπε ο κ. Τσίπρας και πολλά χρόνια- όπου αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο ίδιος είναι, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές -κάποιους τους έβαλε στον εξώστη βέβαια- να πει ότι τα είχε κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά, ε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη χθεσινή εκδήλωση στο «Παλλάς» και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα ασχοληθεί με το παρελθόν αλλά με τα προβλήματα που οφείλει να επιλύσει ωστόσο ερωτηθείς εάν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι το πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει την κεντροαριστερά στο σύνολό της, πέταξε το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ:

«Εύκολα λόγια άκουσα πάλι, τα ίδια μηνύματα άκουσα πάλι και καμία αυτοκριτική. Τώρα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Προς το παρόν έχουμε ακούσει πολλά στελέχη του να θεωρούν, εμμέσως πλην σαφώς κάποια, σαφέστατα κάποια άλλα εν δυνάμει συνομιλητή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος γύρισε δύο χρόνια μετά ίδιος και απαράλλαχτο».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης πως η κυβέρνηση δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο και σχολίασε πως ο κ. Τσίπρας επέστρεψε με τους ίδιους ανθρώπους ως ακροατήριο και ως υποστηρικτές.

«Αυτός ο άνθρωπος πήρε 17% φεύγοντας. Τόσο τον αξιολόγησαν οι πολίτες και ως πρωθυπουργός αντιστοίχως, τέλος πάντων, ό,τι πήρε και το 2019 και στη συνέχεια ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μένει να δούμε τι θα πει, μέχρι τώρα πάντως λέει ακριβώς τα ίδια, με τον ακριβώς ίδιο τρόπο και με τους ακριβώς ίδιους ανθρώπους» συμπλήρωσε.