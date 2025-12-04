Σκάνδαλο με χάρτη της Κομισιόν: Νησιά του Αιγαίου «βάφτηκαν» τουρκικά

Νέο σοβαρό ατόπημα, το οποίο εγείρει μείζονα εθνικά ζητήματα και θέτει υπό αμφισβήτηση την προσοχή και την ακρίβεια των εκδόσεων της, φέρεται να διέπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με καταγγελία, στην τελευταία έκδοση του ενημερωτικού εντύπου «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» (Δεκέμβριος 2024), το οποίο διανέμεται σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα παγκοσμίως, όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονται με το χρώμα της Τουρκίας αντί για αυτό της Ελλάδας.



Η αποκάλυψη του «λάθους»



Η επίμαχη έκδοση, με ISBN 978-92-68-19677-9, φέρει στην εικονογράφηση του χάρτη (Χάρτης 1) μία κραυγαλέα αλλοίωση της γεωγραφικής και πολιτικής πραγματικότητας. Τα νησιά που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως, η Ρόδος και όλα τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, παρουσιάζονται χρωματισμένα με το ίδιο χρώμα που χρησιμοποιείται για την Τουρκία.

Η επιστροφή στο 2020: Η κανονική απεικόνιση

Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, αν αναλογιστούμε την αντίστοιχη έκδοση του 2020. Στον χάρτη της τότε έκδοσης (Χάρτης 2), τα ίδια ακριβώς νησιά απεικονίζονταν κανονικά, με το χρώμα της Ελλάδας.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης «εντόπισε» το φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον χάρτη όπου τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα είναι χρωματισμένα όπως η Τουρκία και όχι η Ελλάδα.

Άλλο ένα ατόπημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Στην τελευταία έκδοση (Δεκεμβρίου 2024) του «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη», που διανέμεται κατά δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο, όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αντί για το χρώμα της Ελλάδας,… pic.twitter.com/AHNC8anprA — Yannis Maniatis (@Yannis_Maniatis) December 3, 2025

Αυτό, όπως τονίζεται από τον καταγγέλλοντα, σημαίνει ότι μεταξύ 2021 και 2024 υπήρξε συνειδητή ή εξαιρετικά αμελής αλλαγή της χρωματικής απεικόνισης των νησιών. Μια τέτοια ενέργεια, έστω κι αν πρόκειται για «λάθος», είναι αδιανόητη για επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπονομεύει ευθέως τις διεθνείς συνθήκες και την ελληνική κυριαρχία.

Άμεση αντίδραση: Ερώτηση στην Κομισιόν



Ο Ευρωβουλευτής έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα είναι σαφές και επιτακτικό:

Άμεσες εξηγήσεις για το πώς προέκυψε αυτό το «λάθος» και ποιος φέρει την ευθύνη.

Άμεση επανόρθωση του χάρτη και απόσυρση / διόρθωση όλων των αντιτύπων.

Διασφαλίσεις ότι τέτοιου είδους σοβαρά «λάθη», που θίγουν εθνικά ζητήματα, δεν πρόκειται να επαναληφθούν.

Το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις.