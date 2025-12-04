Όχι, στον εξώστη του «Παλλάς» δεν έβρεχε - Ένα προφητικό ρεπορτάζ από το Flash.gr

11 Ιουνίου. Ο Flash.gr δημοσιεύει το ρεπορτάζ για την εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα στο Μέγαρο Μουσικής για τη δικαιοσύνη.

Με τίτλο: Τσίπρας: Μπροστά στον Φάμελλο ανακοίνωσε το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ - Η πλατφόρμα για νέο κόμμα.

Αρκετοί σύντροφοι - και φυσικά ο άνθρωπός μου στα της κεντροαριστεράς - είχαν κάνει ευγενικά παράπονα θεωρώντας κάπως υπερβολική την ανάγνωση που είχαμε κάνει για τα όσα είχε πει τότε ο πρώην Πρωθυπουργός.

3 Νοεμβρίου. Το κέντρο της Αθήνας στολισμένο γιορτινά. Στο Σύνταγμα έχει αρχίσει μια πυκνή βροχή, ποτιστική. Περασμένες 22:00.

Η εκδήλωση στο «Παλλάς» έχει ολοκληρωθεί. Άνθρωποι κάθε ηλικίας φεύγουν από το θέατρο κρατώντας στα χέρια τους την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Εκεί και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Δυο πολιτικοί αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων βρέθηκαν στον εξώστη του «Παλλάς». Σε θέσεις που θεωρούνται προνομιακές - από τις πιο ακριβές - όταν πρόκειται για παράσταση. Αλλά μακριά από τον πρωταγωνιστή.

Από εκεί άκουσαν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι άπαντες οι ηγέτες των κομμάτων που αυτή τη στιγμή συγκροτούν τον λεγόμενο «προοδευτικό χώρο» δεν μπορούν να νικήσουν τον Μητσοτάκη. Γιατί «ζουν στον μικρόκοσμό τους». Και ότι τα κόμματά τους έχουν κλείσει τον κύκλο τους.

Δεν ξέρω τι είναι πιο απογοητευτικό. Να περιγράφεσαι σε ένα βιβλίο σαν ανίκανος, ενίοτε επικίνδυνος ακόμα και γραφικός ή να νομίζεις ότι στον εξώστη του «Παλλάς» βρέχει.



