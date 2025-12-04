«Συριζαϊκό reunion με υπερπροβολή» - Το ΠΑΣΟΚ «διαβάζει» το Παλλάς

Σκοπίμως χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έβαλε στο πρόγραμμά του κάποια σημαντική πολιτική δράση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τηρεί το θεσμικό savoir vivre κι αφού η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση της «Ιθάκης» δε θέλησε να μπει σε ένα παιχνίδι συγκέντρωσης και αντισυγκέντρωσης όπου ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχαν και συγκρίσεις.

Προτίμησε την Τρίτη να πραγματοποιήσει μια μεγάλη θεματική εκδήλωση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που ταλανίζει τους πολίτες της Αττικής και μέσα από αυτή να στείλει ένα διπλό μήνυμα:

Αφ’ ενός ότι το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με το σήμερα, με τις υποθέσεις της κοινωνίας, προτείνοντας λύσεις για το αύριο, όπως δηλαδή οφείλει να κάνει ένα κόμμα που διατείνεται ότι θέλει και μπορεί να κυβερνήσει. Κι όλα αυτά, όταν την ίδια στιγμή, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στήνεται μόνο γύρω από το πρόσωπό του και αφορούσε ως τώρα σχεδόν αποκλειστικά το παρελθόν.

Αφ’ ετέρου, ότι η Χαριλάου Τρικούπη συσπειρώνεται, προετοιμάζεται και θα δώσει τη μάχη των εκλογών ενωμένη απέναντι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αντεπίθεση αυτή, πολιτική και προγραμματική, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κοιτάζει προς την κυβέρνηση και το Μαξίμου. Ο κ. Τσίπρας, έχουν αντιληφθεί πολύ καλά στον ΠΑΣΟΚ, ότι θα προσπαθήσει να παρουσιαστεί ο ίδιος ως ο άλλος πόλος, κάτι τέτοιο όμως διαμηνύουν ότι δεν θα το επιτρέψουν. Γι’ αυτό και δεν έχουν σκοπό να τον καταστήσουν συνδαιτημόνα σε όποια από τα ανοιχτά τραπέζια των διαβουλεύσεων στη δημοκρατική αντιπολίτευση πάρουν μέρος.

Συριζαϊκό reunion, αντιγραφές, ευχολόγια και κοινοτοπίες

Οι πρώτες αναγνώσεις που κάνουν -και με βάση τις χθεσινές παρουσίες- είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός συγκέντρωσε στη βιβλιοπαρουσίαση ένα σημαντικό μέρος από το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του. Δηλαδή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και τρεις που στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Η αποτύπωση αυτή δείχνει και τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί, τα οποία προφανώς, επισημαίνουν, είναι αρκετά στενά και δεν μπορούν να συγκροτήσουν προοδευτικό πόλο. «Περισσότερο με συριζαϊκό reunion έμοιαζε. Μια εσωτερική υπόθεση με σπασμένα κομμάτια που ο κ. Τσίπρας θέλει να επανασυγκολλήσει», περιέγραφαν στο flash.gr αρμόδιες πηγές, υπογραμμίζοντας και την υπερπροβολή από τα ΜΜΕ.

Κανένας δεν ανταποκρίθηκε από ΠΑΣΟΚ και την ευρύτερη Κεντροαριστερά, πλην όσων ήδη συμπορεύονταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αξιολογείται με ικανοποίηση από την Χαριλάου Τρικούπη. «Διεύρυνση εντός ΣΥΡΙΖΑ με απώλεια την απουσία του Πάνου Καμμένου», θα πει με εμφανή ειρωνεία άλλος συνομιλητής μας, ενώ δεν παρέλειπαν να καυτηριάσουν την πρόβα επιστροφής με αντιγραφή και πάλι του μοντέλου Ανδρέα Παπανδρέου και όσα είπε για την αυτοοργάνωση.

Επίσης, κάποιοι τόνιζαν ότι η δημοκρατική παράταξη δεν χρειάζεται να επανιδρυθεί γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και ακόμη απορούσαν πως την επανιδρύει ένας πολιτικός που εξαιτίας του έχει διασπαστεί πολλές φορές το ίδιο το κόμμα του. Όσο για τις θέσεις, παρατηρούσαν ότι επρόκειτο ξανά για ένα γενικό ευχολόγιο που επαναδιατυπώνεται χωρίς τίποτα το ουσιαστικά νέο ή καινοτόμο.

Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα κιόλας μπαίνει σε ένα σκηνικό πολέμου με μεσοπρόθεσμο στόχο το συνέδριο του Μαρτίου να αποτελέσει ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία κι ένα πολιτικό γεγονός, για να συσπειρωθούν οι κοινωνικές δυνάμεις της δημοκρατικής παράταξης γύρω του. Αμέσως μετά, η μάχη εισέρχεται στην τελική της ευθεία, καθώς θα απομένει ένας χρόνος, ίσως και λιγότερο μέχρι τις εκλογές.

«Επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Στην επίσημη αντίδραση του το ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας τη σκληρή στάση απέναντι του σχολίασε ότι "στο παρελθόν ο κ. Τσίπρας μάς συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου: "Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».



Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;



Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών; Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.



Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.



Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.



Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.



Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών.



Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού".