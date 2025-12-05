Ήχησε «πράσινο 112» στο ΠΑΣΟΚ λόγω Τσίπρα: «Mέχρι τις εκλογές θα πέσουν κορμιά»

Προϊδεασμενοι και έτοιμοι για μια σκληρή και δύσκολη περίοδο, όπου πλέον εκτός από τον βασικό και κύριο αντίπαλο Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ θα έχουν να αντιμετωπίζουν και τον Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημά του, εμφανίζονται στο ΠΑΣΟΚ.

«Τα ψέματα τελείωσαν, ας μη γελιόμαστε, από τώρα και μέχρι τις εκλογές θα πέσουν κορμιά», είναι το μήνυμα που στέλνει μέσω του flash.gr κορυφαία κομματική πηγή.

Η επανεμφάνιση Τσίπρα έχει σημάνει εδώ και καιρό «κόκκινο συναγερμό» στην Χαριλάου Τρικούπη. Όσο υπήρχε μόνο το βιβλίο τηρούνταν στάση αναμονής. Από την Τετάρτη και έπειτα και η τελευταία αμφιβολία καταρρίφθηκε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λογίζεται στους πολιτικούς αντιπάλους.

Η δε προσπάθειά του να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ ενεργοποίησε το «πράσινο» 112, ξυπνώντας αντανακλαστικά και κινητοποιώντας ευρύτερες δυνάμεις. Εκείνο που περισσότερο ενόχλησε, αν και έχει την πολιτική του εξήγηση, ήταν το «τσουβάλιασμα» της αντιπολίτευσης από τον κ. Τσίπρα και ο ισχυρισμός που προέβαλε ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ. Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη; Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη ΝΔ στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;», αναρωτήθηκαν επιθετικά από την Χαριλάου Τρικούπη, κηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του πολέμου.

Εγρήγορση μετά το Παλλάς

Το στίγμα της συγκρουσιακής αντιμετώπισης δόθηκε από τη λήξη της εκδήλωσης στο Παλλάςκαι τα μηνύματα που θέλησε να εκπέμψει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν, πρώτον, η ταύτιση του Αλέξη Τσίπρα με το παλιό και το παρελθόν. Και δεύτερον, η υπενθύμιση των βασικών κυβερνητικών πεπραγμένων του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού (μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν. 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, παράδοση των δανείων στα ξένα funds, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμων κτλ).

Τρίτον, και εξίσου σοβαρό, κάτι που συχνά πυκνά αναφέρει εσχάτως στις δημόσιες παρεμβάσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η σύνδεση της επιστροφής του κ. Τσίπρα με ισχυρά συμφέροντα που σύμφωνα με τις ίδιες αναλύσεις εξυπηρετούν τη διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξουσία. «Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη», ήταν το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για «σπόνσορες» και έχει επίσης υποστηρίξει ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να πιει καφέ στο Σύνταγμα, αν είχε κάνει στη χώρα «τη ζημιά που έχουν κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας».

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας περιλαμβάνει εντατικοποίηση της δουλειάς βάσης με περιοδείες, εκδηλώσεις και κλιμάκια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο λεκανοπέδιο Αττικής που είναι μια «πληγή» για τα ποσοστά της Χαριλάου Τρικούπη. Η προσυνεδριακή περίοδος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, βοηθάει αυτή την προσπάθεια, αφού κινητοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του κομματικού μηχανισμού και τον βάζει στο παιχνίδι της συμμετοχής σε μια συγκυρία που και ο κ. Τσίπρας μέσω αυτοοργάνωσης και περιοδειών για το βιβλίο του θα επιχειρήσει τις απευθείας συνομιλίες με τους πολίτες. Παράλληλα, στο ΠΑΣΟΚ θα επιμείνουν προγραμματικά με παρεμβάσεις σε μεγάλα προβλήματα καθημερινότητας όπως η πρόσφατη ημερίδα για το κυκλοφοριακό, ενώ πυκνώνουν και οι πρωτοβουλίες κοινών δράσεων (πχ για την κλιματική κρίση, το άρθρο 86) με κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, που όμως δεν πρέπει να συγχέονται, λένε οι ίδιες πηγές, με κοινά ψηφοδέλτια και προεκλογικές συμπράξεις. Κι όλα αυτά, με το άγχος για τη δημοσκοπική βελόνα να βαραίνει και την ελπίδα ότι θα ξεκολλήσει, ώστε να μην επαληθευτεί το καταστροφικό για το ΠΑΣΟΚ σενάριο να περάσει στη δεύτερη θέση το... κίνημα Τσίπρα.

Οδ. Κωνσταντινόπουλος: Επανεμφάνιση Τσίπρα λόγω αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ

Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παρέμβαση μετά από μακρύ διάστημα σιωπής του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος σε συνέντευξή του (iefimerida) με προσεκτική αντιπολιτευτική διάθεση προς τον κ. Ανδρουλάκη, εκτίμησε ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε λόγω της αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ. «Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας - το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του», ανέφερε.

Δεύτερον, με μια αινιγματική διατύπωση έδειξε να επιχειρεί από το παράθυρο να ανοίξει συζητήσεις περί ηγεσίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αφού διαπίστωσε ότι για το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, τουλάχιστον δημοσκοπικά», τόνισε ότι «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη», για να συμπληρώσει με νόημα αμέσως μετά: «Εκτός αν θέλει ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες» είτε πριν είτε μετά τις εκλογές... Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και επιστρέφοντας τις αιχμές στον βουλευτή Αρκαδίας ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε (Mega), επισημαίνοντας από την πλευρά του ότι κρίθηκε στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 και έλαβε καθαρή εντολή από τη βάση των ψηφοφόρων. «Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, να δώσουμε μαζί έναν αγώνα για να νικήσουμε τη ΝΔ, αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνάμεις. Το πως αγωνίζεται το κάθε στέλεχος μας σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση θα κριθεί», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.