Οι παρακολουθήσεις ένωσαν ξανά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Κοινό αίτημα για την έκτακτη σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να κληθεί ο μάρτυρας στη δίκη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων Σταμάτης Τρίμπαλης, κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.



Στο κοινό αίτημα, επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια της επίμαχης δίκης, ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel «κατά την ένορκη κατάθεση του δήλωσε ότι πριν την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις».



«Συνεπώς», αναφέρεται στο αίτημα των τριών κομμάτων, «στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, προέκυψε με ένορκη κατάθεση ότι ο μάρτυρας κατέθεσε ψευδή στοιχεία στην Βουλή, παραπλανώντας την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της επιτροπής».



Σε αυτό το φόντο, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αιτούνται την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση ο Σταμάτης Τρίμπαλης.